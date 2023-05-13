快訊／贏得國民黨大安區立委初選　羅智強：不會辜負大家期望

▲國民黨北市黨部正式提名羅智強代表國民黨參選大安區立委。（圖／記者陳家祥攝）



記者詹宜庭／台北報導

國民黨第六選區（大安區）黨內立委初選結果今日出爐，由總統府前副秘書長羅智強以43.43%的支持度勝出，正式提名羅智強代表國民黨參選大安區立委。羅智強表示，他不會辜負大家對他的期望，不只要打贏在大安區的選戰，如果同志們有需要，還要像去年九合一選舉一樣，繼續帶著團隊馳援全台各縣市，一起打贏2024大選，讓國會過半，讓政黨輪替。

面對民調結果，羅智強透露，原以為昨晚初選結束，可以好好睡覺，結果還是失眠了，倒不是擔心今早10點公布的初選結果，因為根據這三天民調觀察的結果統計，初選過關，應該是毫無懸念。而讓他輾轉反側的，是艱辛初選的過程中，夥伴的堅定力挺，尤其在他初選最為艱因的時刻，前高雄市長韓國瑜專程搭高鐵北上送暖，「他在台上推介我的那番話，太太在台下聽得感動不已。」

羅智強強調，他不會辜負大家的期望，明天以後，不只要打贏在大安區的選戰，如果同志們有需要，還要像去年九合一選舉一樣，繼續帶著團隊馳援全台各縣市，為需要輔選的同志戰友們，一起打贏2024大選，讓國會過半，讓政黨輪替。

羅智強表示，初選終於勝出，爸爸、媽媽們可以暫時鬆一口氣了，他也感覺到天上岳母的欣慰，還有來自天堂的微笑。而他也感謝兩位可敬對手，「謝謝我們一起完成一場君子之爭，未來也希望得到兩位的幫忙，打贏大安立委的選戰。」

此次委託執行2家民調機構及執行3日民調時間，均經由登記參選同志協調決定，初選民意調查皆秉持著公平、公正、公開的方式進行。參選人羅智強平均支持度為43.439%、鍾沛君平均支持度為30.851%、楊永明平均支持度為25.710%。

▼國民黨大安區立委初選民調結果。（圖／翻攝自Facebook／王欣儀）

