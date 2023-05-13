指大多藍委都挺侯友宜　謝衣鳯：郭台銘過度熱門來自於衝突性議題

▲藍委謝衣鳯日前與國民黨團同仁向監察院告發財政部長莊翠雲等人瀆職。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨中央昨詢問38位藍委有關黨內總統參選人意向，據了解僅4人支持鴻海創辦人郭台銘、約20人挺新北市長侯友宜，其他人則不選邊站。對此，立委謝衣鳯今（13日）表示，據她私下了解，的確大部分人支持侯友宜，希望黨中央下周可以盡速徵召侯。謝衣鳯也說，最近郭台銘非常熱門，但有時候過度熱門是來自於衝突性的議題。

面對2024總統大選，國民黨透過徵召決定人選，黨主席朱立倫日前指出，提名依據包含內參民調、黨籍立委與縣市長等人的意見。據記者掌握，國民黨秘書長黃健庭、組發會主委許宇甄昨致電38位藍委詢問意向，初步確定陳玉珍、吳斯懷、傅崐萁等4人挺郭台銘，而支持侯友宜的藍委約20人，其他人則是選擇尊重黨中央最終決定，並未選邊站。

對此，謝衣鳯13日表示，昨天中午相信所有委員都有接到黨中央相關人的電話，像她是接到許宇甄的電話，詢問她是否跟過去一樣支持侯友宜，而她則回答支持侯，並稱侯是國民黨最強母雞的想法沒有改變。

謝衣鳯說，的確以她私底下跟黨團同仁的了解，大部分人都支持侯友宜是國民黨最強總統候選人，少部分人支持郭台銘，所以她希望黨中央可以根據這個黨團共識，下周三盡速徵召侯友宜，「讓我們共同團結一致，贏得2024大選」。

謝衣鳯也說，最近郭台銘在國民黨總統徵召過程中，其議題都非常熱門，但有時候過度熱門是來自於衝突性的議題，但以台灣大部分民眾而言，他們喜歡的是能夠穩定執政的總統候選人，相信國民黨會朝這方向，給大家能夠穩定執政、專業執政的人選，這樣才能在2024贏得所有選民認同。