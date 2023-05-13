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羅智強破兩道關卡強勢勝出　大安區外溢效應可助2024總統

▲前總統府副秘書長羅智強贏得國民黨台北市立委大安區初選。（圖／翻攝羅智強臉書）

▲前總統府副秘書長羅智強贏得國民黨台北市立委大安區初選。（圖／翻攝羅智強臉書

記者陳弘修／台北報導

國民黨大安區立委初選結果13日上午正式出爐，前總統府書長羅智強在全民調的激戰中強勢勝出，在黨內互比部分，支持度分別領先另外兩位競爭者約3到5倍。黨內人士分析，羅智強能空戰能陸戰，此次初選中所展現的強大外溢力量，除了可以繼續固守大安，應該能輔選其他選區需要協助的立委，無論國民黨接下來的總統候選人是由誰出線，如果他也可以在年底總統大選扮演助攻角色，也會是藍軍支持者所樂見。

國民黨此次在台北市立委初選提名ㄓ，黨內互打最激烈的除了第七選區（松山信義區）捉對廝殺的立委費鴻泰與現任台北市議員徐巧芯外，就屬第六選區的（大安區）羅智強與現任台北市議員鍾沛君、前國安會副秘書長楊永明的三角對戰，你來我往的攻防直到電話全民調進行的前一刻。

根據國民黨台北市黨部13日上午公布5月10日至12日進行電話民調結果，羅智強以43.439%的支持度，大勝鍾沛君30.851%、楊永明25.710%，下一步待市黨部提報國民黨中常會後，就會正式提名羅智強代表國民黨參選大安區立委。

▲▼國民黨大安區立委初選民調結果。（圖／翻攝自Facebook／王欣儀）

▲國民黨大安區立委初選民調結果。（圖／翻攝Facebook／王欣儀

對於羅智強此次能夠出線，黨內人士表示，羅智強在挑戰桃園市長鎩羽而歸之後，回到大安區參選立委，一開始過程並不順利，可謂有兩道關卡，一是同黨鍾沛君、楊永明的競爭挑戰，二是民進黨猛烈炮轟羅智強的政治獻金，而回顧整個過程，也可以看出羅智強在選擇戰法上與過去有不同的改變，面對黨內對手的猛烈攻擊，他選擇沉穩低調、不慍不火的回應，但在反擊民進黨質疑的部分則是透過明快強勢的節奏進行回擊，對於羅智強陣營來說，此次蠃得大安區初選應該也是種再進化的學習與成長。

陪同羅智強跑選區的地方人士也表示，羅智強此次除了爭取到「陸軍一姐」台北市議員王欣儀的力挺外，大安區多數里長都被他身段柔軟、勤跑基層的誠意感動，公開表態支持。

另外，在正式進行電話民調前，大安區前立委蔣乃辛打破初選中立的慣例，幫羅智強發簡訊催票；前高雄市長韓國瑜在初選民調前公開站台呼籲「光榮支持羅智強」，還有前國民黨主席江啟臣、立委高金素梅力挺，甚至巧遇民眾黨主席柯文哲的加持，某種程度可以看出他的好人緣也是此次成功勝出的關鍵之一。

黨內人士分析，大安區對民進黨而言是艱困選區，羅智強初選大勝，從互比與對比的結果來看，國民黨應喜見這次初選在大安區對2024總統大選可產生的外溢效應，接下來的國民黨總統候選人提名，無論是由新北市長侯友宜或鴻海創辦人郭台銘哪一人出線，羅智強曾擔任前總統馬英九兩次總統大選的輔選要角，能空能陸、擅長議題戰的特色，初選過關的他不再被綁手綁腳，在大選戰場多一位助攻藍軍決戰民進黨的身影，也會支持者所樂見。

▼前高雄市長韓國瑜呼籲光榮支持羅智強。（圖／記者李毓康攝）

▲▼韓國瑜、羅智強一同出席大安區母親節音樂會。（圖／記者李毓康攝）

▼羅智強與柯文哲巧遇。（圖／翻攝自羅智強Youtube「野電視94強」）

▲▼羅智強與柯文哲巧遇。（圖／翻攝自羅智強Youtube「野電視94強」）

▼國民黨前立委蔣乃辛發簡訊替羅智強在大安區初選催票。（圖／提者提供）

▲國民黨前立委蔣乃辛發簡訊替羅智強在大安區初選催票。（圖／提者提供）

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