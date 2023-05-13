郭台銘、侯友宜民調還在拉鋸！　他點一關鍵：很快會黃金交叉

▲郭台銘13日飛往金門發表和平宣言。（圖／記者林名揚翻攝）



記者杜冠霖／台北報導

2024總統大選進入倒數階段，新北市長侯友宜、鴻海創辦人郭台銘之爭越演越烈，兩人民調也不斷拉鋸，對此，民進黨立委許智傑13日直言，國民黨初選規則不透明，導致民眾、參選人、黨公職無所適從，加上侯友宜遲遲不表態，郭台銘的民調將節節高升，很快就會黃金交叉，國民黨會重蹈分裂的覆轍。

郭台銘今（13日）前往金門發表和平宣言，更宣稱「兩岸同為中國人」，對此，許智傑表示，嘴巴說的和平大家都會講，新疆西藏都簽署和平協議，仍遭到中國的吞噬欺壓而人民被送往集中營，郭董的和平宣言也會跟國民黨一樣卑躬屈膝？

許智傑批評，這只是自我陶醉、鞏固泛藍支持者的手法，或許對自身民調有益，卻無益於真正和平的發展。

而郭台銘連4場造勢，加上金門宣言，侯郭二人近期民調逐漸拉近，許智傑則直言，國民黨初選規則不透明，導致民眾、參選人、黨公職無所適從，加上侯友宜遲遲不表態，郭台銘的民調將節節高升，很快就會黃金交叉，未來提名會讓朱立倫進退兩難，國民黨會重蹈分裂的覆轍。

▲新北市長侯友宜（右）、郭台銘（左）兩人民調呈現拉距戰。（圖／記者林敬旻攝）