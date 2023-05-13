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爭大安區立委失利　鍾沛君：回選區繼續練功

記者陳家祥／台北報導

國民黨第六選區（大安區）黨內立委初選，10日至12日進行電話民調作業，13日上午公布民調結果，最終由總統府前副秘書長羅智強以43.43%的支持度，大勝30.85%的議員鍾沛君、25.7%的國安會前副秘書長楊永明。鍾沛君說，「從今天之後沒有羅粉、鍾粉、楊粉，只有藍粉、只有團結一條路」。

▲▼國民黨北市黨部公布大安區立委初選民調，鍾沛君受訪。（圖／記者陳家祥攝）

▲國民黨北市黨部公布大安區立委初選民調，鍾沛君受訪。（圖／記者陳家祥攝）

本次委託執行2家民調機構及執行3日民調時間，均經由登記參選同志協調決定，初選民意調查皆秉持著公平、公正、公開的方式進行。參選人羅智強平均支持度為43.439%、鍾沛君平均支持度為30.851%、楊永明平均支持度為25.710%。

台北市黨部主委黃呂錦茹表示，本次立委初選採政黨對比85%、黨內互比15%加權後，由羅智強勝出，產出國民黨大安區域立委最強人選，感謝楊永明教授、鍾沛君議員的參與，讓這次的初選多彩多姿，展現國民黨是人才濟濟，初選過程雖雙方互有競爭，相信初選結束後大家仍會團結，在2024大選為國民黨增加席次。

鍾沛君說，恭喜羅智強、也謝謝楊永明，從今天之後沒有羅粉、鍾粉、楊粉，只有藍粉、只有團結一條路，「我會發line給他，也謝謝楊老師這段時間裡面在初選路上努力，彼此看到對方跟團隊的付出，最後能夠團結、大安區保住國民黨這一席才是目標」。

對於民調數字輸羅智強近13個百分點，是否在預期之中？鍾沛君說，一路做了很多努力，雖然結果不如人意，但有人贏就會有人輸，之後就回到選區繼續練功。至於是否接受黨中央徵召到其他選區？鍾說，今天沒有想這麼多，還有一連串選區活動，「平常心，選舉有贏家就會有輸家，平常心看待日子還是要過」。

▼國民黨大安區立委初選民調結果。（圖／翻攝自Facebook／王欣儀）

▲▼國民黨大安區立委初選民調結果。（圖／翻攝自Facebook／王欣儀）

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