民進黨竹市立委誰出戰？　李妍慧：我很認真跑行程

▲李妍慧曾擔任民進黨發言人職務，表現獲黨內肯定。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨中執會周三將公告53個立委初選區提名名單，目前全台仍有20個艱困選區、無人登記參選區人選未定，其中，去年地方選舉遭白營翻轉的新竹市被視為重中之重，今年仍舊可能上演「三咖督」混戰。針對近期傳出民進黨恐陷入「人才荒」一事，被評為潛在提名人選的前市議員李妍慧7日表示，她很認真跑行程，也尊重黨主席賴清德的安排。

網路媒體《太報》近日報導，黨內推估學經歷非常好的湧言會前議員李妍慧，本屆放棄議員連任，又深獲黨主席賴清德及前市長林智堅支持，應是徵召可能人選，但黨內也傳出，李因家庭因素，對是否上陣近期也有猶豫。

李妍慧今年46歲，她畢業自台大外文系、擁有台大新聞研究所碩士學位，自2002年以新竹市最年輕的市議員之姿當選後，4度順利連任，是基層實力雄厚的5連霸市議員，並曾擔任民進黨團總召，學經歷相當亮眼。2022年中，李即宣布不競選市議員連任，全力備戰2024立委選戰。

據了解，民進黨2024大選提名策略小組月初開會盤點艱困選區潛在人選時，李妍慧依舊被列在人選名單中，然而近期卻傳出，李妍慧對於是否上場「有猶豫」。

對此，李妍慧稍早接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，現在是處理徵召提名的關鍵時刻，「我還是很認真跑行程」，例如最近兩周地方上有許多母親節、發康乃馨的相關活動，她本人均親自出席；不過她也說，徵召提名的權力在黨中央，一定是黨主席的職權，不是自己說什麼、做什麼就能決定，她完全尊重賴清德的安排。