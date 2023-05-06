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李彥秀嗆對上高嘉瑜「沒在怕」　高酸：因有「第三人」想保送國民黨

▲▼高嘉瑜聯訪 解釋斬妖除魔說 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委高嘉瑜。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

經新北市長侯友宜協調後，國民黨確定由市議員李彥秀征戰2024港湖立委選區，對上現任立委高嘉瑜，基進黨北市黨部主委吳欣岱也有意參選，形成三腳督亂局，而李彥秀日前受訪時指出對上高嘉瑜「沒在怕」。高嘉瑜5日受訪時指出，交給選民做決定，她不怕是因為有人要保送國民黨，所以心情很好，自己還是會爭取更多民眾的認同跟支持。

對於李彥秀反駁民進黨內也有多位政二代，高嘉瑜冷笑一聲後表示，李彥秀不只是政二代還是政三代，從阿公、爸爸到她都是，上次選完立委後，短短三年多好不容易選上議員，民眾給她這麼多肯定，卻馬上跳去選議長又要跳去選立委。

高嘉瑜指出，李彥秀什麼服務都還沒做、半年之內選三次，讓民眾覺得貪得無厭，全是因為第三人跳出來要保送國民黨，本來說身體不好不想選又跳出來，會讓民眾覺得投機取巧。

對於李彥秀受訪時說沒在怕？高嘉瑜指出，選舉大家各憑本事，自己在地方上也是一步一腳印，交給選民做決定，她不怕是因為有人要保送國民黨，所以心情很好，自己還是會爭取更多民眾的認同跟支持。

對於議員王世堅也覺得港湖選情危險？高嘉瑜表示，這也是普遍大家擔心的地方，看到有人認為選舉不是為了選票最大化，而是為了個人利益、甚至保送國民黨參選，令人憂心，如果是為了下次議員選舉就跳出來選舉，對下次港湖選舉更加艱困，所有綠營的人感到憂心。

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