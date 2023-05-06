王世堅爆柯文哲要立法院長？　朱立倫：謝謝對藍重返執政有信心

▲朱立倫6日下午受訪。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨主席朱立倫面對2024大選數次表達要組「非綠聯盟」，但傳民眾黨主席柯文哲規劃5月20日舉辦大型活動，正式宣布參選總統，被認為「藍白合」破局。對此，朱立倫今（6日）表示，國民黨尊重民眾黨很多想法，過程當中，大家一起團結、一起協調努力。至於台北市議員王世堅稱柯文哲會在9月「抽腿」，目的是向國民黨爭取立法院長職位，朱立倫則說，謝謝王世堅對於國民黨重返執政有信心。

朱立倫6日下午出席「2023歐洲節-歡慶歐洲日與歐洲經貿辦事處在台20周年」活動，並於會前受訪。媒體詢問，能不能整合柯文哲，是決定國民黨5月17日或5月24日徵召總統人選的因素嗎？

朱立倫表示，柯文哲是大家都希望能一起團結努力，為台灣、為中華民國打拼，柯也清楚看到民進黨這幾年執政不利造成全民受害，更希望未來有和平安定生活，所以大家一起團結努力，在未來2024選舉當中，不管是總統還是立委，大家一起團結努力，國民黨尊重民眾黨很多想法，過程當中，大家一起團結、一起協調努力。

媒體詢問，怎麼看王世堅說柯文哲是2024大選的變數？朱立倫說，大家都是很重要的關鍵，柯文哲擔任8年台北市長，又是民眾黨主席，「我們要予以尊重」，過程當中彼此要團結所有力量，把優秀人才推上去，讓台灣更好，是大家共同努力的目標。

對於王世堅說柯文哲在9月時會提早抽腿，將自己納入民眾黨不分區立委，原因是要藍白合，柯要向國民黨爭取立法院長。朱立倫指出，如果按照王世堅說法，王是對國民黨未來或所謂的非綠大聯盟、在野大聯盟很有信心，認為國民黨一定會成為執政黨，謝謝王世堅。