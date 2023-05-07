揭高嘉瑜「不適任」立委關鍵　李彥秀嗆：不覺得汗顏嗎？

▲台北市議員李彥秀。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨台北市議員李彥秀將參選港湖區立委，挑戰現任民進黨的高嘉瑜，攻勢猛烈，7日再針對台北市內湖某托嬰中心的虐童事件開轟，指高嘉瑜搞特權、 法律及行政命令分不清，且未針對《兒少法》提過任何一條修正案，狠批是「不適任作秀立委」，應被下架。

台北市內湖某托嬰中心爆出現虐童事件，更被揭露關鍵影像消失。李彥秀日前為此批評高嘉瑜還在睡。高嘉瑜則資料打臉，稱她在2019年就要求北市府將監視畫面雲端保存，並痛批李彥秀擔任立委時期，相關提案討論時根本不在場，現在作為議員又不監督北市府相關缺失，正事不做，整天只想著選舉，還半年選3次。

對此，李彥秀說，內湖私立托嬰中心不幸事件發生後，她自己幾乎天天關切社會局「擴大『試辦』公辦民營托嬰中心監視畫面雲端備份」的進度，也獲得市府高度重視，週五給予正面回應。市府將目前「公辦民營托嬰中心監視畫面雲端備份」兩所試辦點，擴大為全市所有八十一所，所需經費超過新台幣一千萬元，若今年無法動支「第二預備金」，將在明年度編列預算辦理。

李彥秀指出，她強烈要求「孩子的安全不能等，」蔣市府在今年就要使用動二，在公辦民營托嬰中心全面試辦。反觀高嘉瑜跟基層脫節，疫情期間搞特權，回頭來攻擊認真做事的人，不羞愧嗎？

李彥秀也提到，托嬰中心監視畫面之攝影與保存，受「托嬰中心監視錄影設備設置及資訊管理利用辦法」規範，是「行政命令」層級，屬於行政部門職權。高嘉瑜作為法律系高材生，又當了三年立委，書都念到哪裡去了？立委薪水領到哪去了？連最基本的法律、行政命令都傻傻分不清楚？難道不覺得愧對學校師長嗎？愧對納稅人的血汗錢嗎？

最後，李彥秀砲轟，法規不完備，新北市、台北市只能在「公辦民營」托嬰中心「試辦」雲端備份，難道私立托嬰中心的孩子不需要照顧嗎？雙北以外的孩子不需要關心嗎？事實上，現在出現虐童事件，絕大多數都是「私立托嬰中心」。民進黨完全執政7年，要修改法律、行政命令「易如反掌」。但高嘉瑜擔任立委3年，卻不要求衛福部修改「行政命令」，沒提出「強制雲端儲存」相關修法？

李彥秀表示，民國108年3月審查《兒少法》部分條文修正草案時，她不僅有提案，更在現場發言、積極溝通，最終獲得行政院與立院同仁支持，在院會三讀通過入法，用制度設計，降低虐童當事人再犯率，「請問，高委員，立委任內，你有針對《兒少法》提過任何一條修正案嗎？沒有，沒有任何一條！」

李彥秀批評，高嘉瑜慣用詭辯與作秀逃避責任，發現大事不妙，再用道歉與眼淚試圖脫身，沒做事就是沒做事，接受檢驗還生氣氣，這就是民進黨的傲慢。而高嘉瑜身為法律系高材生，擔任立法委員3年多，天天在作秀、常常鬧笑話也就算了，連基本法律常識都沒有，難道不覺得汗顏嗎？