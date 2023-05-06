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新竹縣信賴之友會成立　賴清德：努力讓新竹更好、更亮

▲▼賴清德出席新竹縣信賴之友會成立大會。（圖／民進黨提供）

▲賴清德出席新竹縣信賴之友會成立大會。（圖／民進黨提供）

記者陳家祥／台北報導

民進黨主席、總統參選人賴清德6日出席「新竹縣信賴台灣之友會成立大會」，賴在致詞時表示，新竹是台灣科技的樞紐，是半導體產業的核心，新竹的半導體產業佔全世界先進製程的9成，所以新竹的重要性，不僅是對台灣還牽涉到全球供應鏈的穩定發展，牽涉到印太的和平穩定，「一起努力建設新竹，讓新竹能夠更好、更亮，為台灣成就更偉大的事情」。

賴清德致詞時談到，信賴台灣成立的宗旨就是要「疼惜台灣」、「守護台灣」、「壯大中華民國台灣」，這麼多年來，大家勇敢奮鬥，打下許多成績，包含終結全世界最長的戒嚴令、打破黨禁、報禁等，「台灣民主進步、社會繁榮發展，大家都功在其中」。

賴清德也以經濟學人、自由指數對台灣的肯定表示，大家站在台灣這塊土地上辛苦打拚，打下了很好的基礎，「我們是全球世界第21大經濟體很不容易」，台灣人口不多，土地不大，但是人民辛勤耕作，努力打拚，才有這個成績，「特別是去年國民平均所得贏過韓國也超越日本」。

賴清德提到，未來會率領團隊支持地方創生，鼓勵年輕人回到家鄉創業，也會支持在地產業、推動社會企業，重視年輕人的智慧農業，「讓年輕子弟可以回到故鄉，跟父母親、長輩住在一起」，希望未來的台灣能夠均衡發展，處處都可以安居、人人都可以樂業，不一定要到台北離鄉背井。

▲▼賴清德出席新竹縣信賴之友會成立大會。（圖／民進黨提供）

另外，賴清德也說，現在新竹是台灣科技的樞紐，是半導體產業的核心。新竹的半導體產業佔全世界先進製程的9成左右，所以新竹的重要性，不僅是對台灣還牽涉到全球供應鏈的穩定發展，牽涉到印太的和平穩定「，我們一起努力建設新竹，讓新竹能夠更好、更亮，為台灣成就更偉大的事情」。

賴清德承諾，未來會改善投資環境，申請加入區域經濟，和民主國家簽訂雙邊投資保障協定，解決關稅問題，讓企業可以放心回到台灣、立足台灣、布局全球，行銷全世界。

賴清德表示，時代在進步，新興科技越來越發展，未來也會推動發展人工智慧物聯網、雲端運算大數據分析等，透過政府協助中小企業順利數位轉型、淨零轉型，讓企業符合國際社會環保要求，更永續、更有韌性，可以跟世界其他國家經濟互相競爭。

▲▼賴清德出席新竹縣信賴之友會成立大會。（圖／民進黨提供）

賴清德也強調，目前台灣最大的挑戰就是來自中國的武力威脅，「和平是無價的，戰爭沒有贏家」。面對中國的威脅，應該要團結合作、不分族群、黨派，共同守護台灣，促進台灣的民主和平、繁榮發展。有一些政黨主張應該接受中國的九二共識、一個中國原則，然後再簽訂和平協定，取得和平，但這樣等於放棄台灣主權，「這樣的和平不是真的和平」，我們不應該追求這一條路。

賴清德強調，蔡英文總統曾說，「和平靠國防，國防靠全民」，提高國防力量保護自己，讓國際社會知道台灣的決心，發揮震懾的作用，讓中國不敢輕舉妄動，「用所謂的備戰來避戰，達到和平的目標，這個才是永續的和平，和平要靠力量，不可能靠侵略者賞賜」。

賴清德說，所以這場選舉，不是和平和戰爭的選擇，而是民主跟專制的選擇，這個才是關鍵，「如果我們要繼續過民主自由的生活，那我們就要提高自己的力量，跟國際社會站在一起，讓中國不敢輕舉妄動，這樣的和平，才是永續的和平」。

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