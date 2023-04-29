名人投資詐騙氾濫！　行政院祭實名制「前端阻攔」

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

名人投資詐騙氾濫　行政院修法要求實名制「前端阻攔」

◎採訪：陳家祥、陳詩璧

◎攝影：林敬旻、莊喬迪、梁建裕

文／陳家祥

隨著網路科技發展，詐騙手法與型態也不斷翻新，近來出現冒用名人照片的手段，誘騙戒心低、慕名跟隨的受害者上當；為此，行政院著手修投顧法，明訂網路投資廣告必須要實名制，藉以追蹤不肖詐騙之徒。政務委員羅秉成接受《東森新媒體ETtoday》專訪時說，詐騙廣告最好是不要讓它上架，若有一個法據要求平台業者配合，在前期就能控制的好，就不用花大量功夫移除下架，「因為移除下架再怎麼快，都要時間」。但羅秉成也透露，政府目前正與業者談，希望下架時間再快一點。

根據統計，詐騙案例前3名分別是網購詐欺、投資型詐欺、解除分期付款，單這3種類型的件數跟金額損害，就占了6成以上；其中，又以投資詐欺最為嚴重，財損金額就佔差不多總金額的48%，將近一半，金額大、件數多，是政府打擊詐欺的首要犯罪樣態。

投資詐騙廣告近來更衍生出「名人詐騙」，在臉書上常可看到知名財經專家謝金河、台積電創辦人張忠謀等名人照片的廣告，聲稱可以分享投資致富的秘密，吸引不少人落入陷阱。

▲行政院發言人羅秉成專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院政務委員羅秉成。（圖／記者林敬旻攝）

「解構它的方法就知道，他有一個環節怎麼接觸你？廣告，特別是網路型的廣告。」羅秉成說，網路型的廣告會在社群的平台裡面，包括Facebook、Google等，看起來好像沒有騙你什麼，只是在宣揚他有多麼好的本事、如何會理財，但很可能因此就有了連結。而一套精心準備的「套、養、殺」劇本就開始上演，先讓受害者嘗點甜頭、賺了一點小錢，接著慢慢要你拿出更多的錢投資。

羅秉成說，投資詐騙的手法歷史悠久，只是形態藉著網路或相關科技不斷轉變，尤其社群平台的功能，讓他能夠更加的對這些不特定的大眾，大量散發訊息。這種詐騙成本低，廣告也不會花他太多錢，幾乎是無本生意，1000個人有1個人上鉤的話他就夠本。

羅秉成提到，按照現行投顧法規定，有些是特許事業才能做，但投資詐騙是灰色地帶，沒有到特許事業的範圍內，但以投資為名來招攬。這個時候採實名制，就是要告訴一般人這個廣告是誰來委託的，如果真的騙了人還找得到人。《證券投資信託及顧問法》第70條之1的修法就是為此而來，非屬證券投資信託事業等業者，不得從事廣告行為，並要求網路投資廣告實名制。

▲行政院發言人羅秉成專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院政務委員羅秉成談平台業者廣告實名制，業者要負起驗證的責任。（圖／記者林敬旻攝）

羅秉成說，投顧法的本旨就是要透過實名制讓平台業者負起驗證責任，「你不能誰也不曉得，然後只要收到廣告錢就好了，要能夠去追蹤得到這是誰」。這些廣告的內容要去注意，不可以違反修法裡的6個種類，比如說冒用名人，你就要這個廣告者說用這個名人的名義到底有沒有經過同意？查證、過濾的責任如果都盡到了，那就免責；如果這些責任沒有盡到，就要負連帶損害賠上責任。

羅秉成進一步解釋，《公平交易法》有一個引人錯誤廣告的責任規範，其實就一定程度規範廣告受託者若刊登不實廣告的話，就要負連帶損害賠償責任。但考量到《公平交易法》要規範到平台業者的形態不太契合，所以才需要在《投顧法》的相關投資規定裡面去做規範。

但平台業者收廣告有其商業利益需求，從業者角度，怎麼可以僅憑政府一個通知就要當作詐騙處理？羅秉成說，能夠理解業者的疑慮，但其實累積了相關的經驗以後就會知道，165詐騙專線的通報很準。此外，過去與Facebook合作的經驗，下架率是百分之百，「我不需要用法律來處理，臉書就能夠自己審查」。

通報檢舉下架有多準？羅秉成說，過去Facebook下架3萬多則詐騙廣告，「有沒有任何一則有爭議？比如說那個委託廣告者跳出來說臉書你幹什麼？沒有，所以很準」。

羅秉成也不否認，檢舉下架的速度當然是越快越好，但這次關於廣告實名制的修法，主要功能在前控，「你最好不要讓它上架」，要有一個法據要求平台業者配合。如果前期控制的好，就不用花大量功夫移除下架，「因為移除下架再怎麼快，都要時間」。但羅秉成也透露，政府目前正與業者談再縮短下架時間，希望再快一點。 

羅秉成強調，法律是最後手段，非不得已就不要用法律，所以才會說技術跟法律同樣重要，「如果可以的話，不需要法律、技術先行更好，那如果能夠用自律來完成，那也可以解決這個問題」。平台業者在操作上，難免增加成本，但在維護企業的形象與善盡社會責任上，是有助益的。

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