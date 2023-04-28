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30年來累積擋下6億元詐騙　他在郵局的防詐人生

記者唐鎮宇、陳詩璧／台中-台北報導

國內詐騙案件數創新高，連帶金融機構第一線櫃檯也要更花心力防堵詐騙。但在台中有一位郵局櫃檯員工，多年前看到和他一起上街頭爭權益的921災民，淪為詐騙集團的人頭帳戶，讓他決定踏上防詐之路。為了防堵詐騙，他不惜被同事討厭，極力說服被騙民眾不要匯款；若民眾「執迷不悟」，他還會跑去民眾家中，動員里長、鄰居和民眾家人一起來說服，甚至連詐騙集團車手都佩服他。30多年來，他在郵局櫃檯阻止了至少1200多件詐騙案，成功搶救至少6億元。

「如果我當時極力勸阻，是不是就不會發生這種事？」
從921大地震啟發的防詐英雄

今年63歲的陳惠澤，在郵局任職已經近40年。其中有4分之3的時間都鑽注防賭詐騙。談起他投身防詐工作的起源，竟是源起921大地震串起的羈絆。

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陳惠澤說，1999年921大地震時，他在太平鄉的房子也倒了，他和300多戶鄰居瞬間成了災民。但他並沒有因此灰心喪志，反而花了2年時間跑騙全台災區，把災民的力量串連起來，組成自救會向黑心建商求償，並要求政府出面處理，他也因此成了災民中的意見領袖。

抗爭告一段落後，陳惠澤回到郵局上班。有一天看見曾和他一起在接頭抗爭的災民，醉醺醺的跑來郵局說要開戶，他關心之下問了幾個問題，察覺這位「革命同志」疑似是要把帳戶賣給詐騙集團。

當下經陳惠澤極力勸阻後，這位「革命同志」雖然沒有開成戶頭，但幾天後又跑去其他郵局開戶，最後還真的因人頭帳戶遭判刑。陳惠澤回憶說，「我很痛恨我自己，如果我當時極力勸阻他開戶後，還可以去找他的家人，讓他不要去開戶，是不是就不會發生這種事？」從那時候，陳惠澤就下定決心要踏上「防詐之路」。

阻擋詐騙超過1000件
詐騙集團上門嗆聲、同事罵他「抱汽油桶來上班」

▲陳惠澤積極反詐騙，但反而引起詐騙集團反彈，一開始讓同事也倍感緊張。（圖／記者梁建裕攝）

▲陳惠澤積極反詐騙，但反而引起詐騙集團反彈，一開始讓同事也倍感緊張。（圖／記者梁建裕攝）

陳惠澤一開始就先注意到「香港馬術協會刮刮樂詐騙」。詐騙集團會以馬術協會名義，隨機寄信給民眾佯稱中獎，但要領獎須先繳交高額律師費，藉此騙錢。陳惠澤每天下班前要回收郵筒信件，發現有很多這種信件，他索性全部「扣留」不寄。後來累積的量太多引起郵局高層注意，認為依規定還是要寄出，最後郵局決定在這類信件蓋上「疑似詐騙信件，請小心」，陳惠澤才放心。

攔截了詐騙信件後，陳惠澤也開始也開始在櫃檯阻止任何一件可能被詐騙的民眾。陳說，從一開始最早的中獎詐騙、綁架詐騙，到現在最常見的偽裝成公務機關詐騙、感情詐騙，通通逃不過他的直覺。30多年下來，陳惠澤統計，被他阻擋的詐騙案件至少1200多件，總計金額超過6億元！

因「擋人財路」，也替陳惠澤惹上不少麻煩。陳說，剛開始積極防詐的時候，他任職的郵局，有詐騙集團刻意一直打電話佔線，讓郵局無法對外聯繫；甚至集團成員跑上門當面「嗆聲」要他小心一點。還有部分同事認為他「不務正業」，罵他「抱著汽油桶來上班」；連被騙民眾也會罵他，「你不讓我匯款，到時候我孩子被撕票了怎麼辦？」

假檢察官「偵查不公開」詐騙最難勸
他直接跑去家裡一勸再勸

陳惠澤說，被騙要來櫃檯匯款的民眾，有很多都已經被洗腦，不相信自己被騙。陳解釋，詐騙集團的話術會越來越厲害，還會緊跟時事，像前總統陳水扁當時因涉及海外洗錢遭調查，詐騙集團就會用「洗錢」來當詐騙主題，佯稱是「檢察官」，打給被害民眾說懷疑他涉入洗錢案，要他配合到郵局櫃檯匯款，證明自己沒有涉入洗錢。更厲害的是，這假檢察官還會洗腦民眾，稱「櫃檯人員也是參與洗錢的共犯」，基於「偵查不公開」，要求民眾不能對旁人透露「參與辦案」的細節。這些民眾為了證明自己「沒有涉及洗錢」，反而會全力配合，「就算找警察來勸也勸不動！」

陳惠澤說，這麼多年來他看過企業老闆、大學教授，甚至退休的郵局高層都被騙，會被詐騙的人真的不分年齡與社經地位都有可能。一般櫃員可能最多勸到對方當下不匯款就已經仁至義盡，但陳惠澤還會做得更多。若被害人堅持不相信「這是詐騙」，陳會下班後騎著摩托車跑去他家，拜訪里長甚至家人，要他們千萬要說服被害者「這是詐騙，不要再匯錢過去」。甚至有人和地下錢莊借錢後，錢又通通被騙走，陳惠澤還會跑去跟地下錢莊談判，希望他們能高抬貴手。


從小孤兒院長大「一個都不能少」
看到不公不義的事一定要插手

▲從小在孤兒院長大的陳惠澤，養成了「攬事」的性格，只要他沾上的事就不會輕易放手，也有差點被詐騙的民眾來櫃檯感謝他。（圖／陳惠澤提供）

▲從小在孤兒院長大的陳惠澤，養成了「攬事」的性格，只要他沾上的事就不會輕易放手，也有差點被詐騙的民眾來櫃檯感謝他。（圖／陳惠澤提供）

問起陳惠澤為什麼這麼堅持要把人救回來？他想了一下，緩緩回答說：「可能是因為我在孤兒院長大吧？」原來陳惠澤爸媽有7個小孩，因家中經濟無法負擔，因此陳惠澤從小是在孤兒院長大的。在孤兒院裡孤獨的生長環境，陳養成了「攬事」的性格，只要他沾上的事就不會輕易放手，用這種方式來和人建立羈絆。他苦笑說：「我老婆曾說，只要你不再管別人的事，我一定幫你生一個孩子！」，「但我沒辦法騙她，只要看到不公不義的事，我沒辦法控制我自己！」

陳惠澤的「棄而不捨」不是只有對被害民眾，連詐騙集團的車手他也不放過。若遇到車手臨櫃領錢，陳會假意拖延，一面查詢該帳戶是否有短期密集匯入、匯出的紀錄，一面轉頭向同事打暗號。同事收到暗號，就會偷偷報警。有一次車手發現情勢不對，趕緊轉身逃跑，陳惠澤還從櫃檯飛奔出去攔人。最後車手被逮到警局時，對他破口大罵了好一陣，但陳轉述，最後那位車手反而對他說，「我做了十幾年詐騙都沒被抓，沒想到栽在你這個郵局小小員工，我們算是各司其職！」

對於政府不斷宣導與提高刑責，但詐騙案仍屢創新高，陳惠澤認為制度仍有改善空間。他說，過去遇到不相信自己被詐騙的民眾，還可以勸他匯一元進去人頭帳戶，再隨即通報165反詐騙專線，將帳戶凍結，避免有更多人受害；但因這樣會讓詐騙案成案，讓治安數字不好看，警方多會傾向鼓勵「完全不讓民眾匯款」才算防詐成功，反而讓人頭帳戶繼續危害人間。

刑事局預防科偵查員張佳勳解釋，匯一元這件事情大多是民眾自發性，過往也碰過有民眾匯了一元，但是打錯一個帳戶號碼，導致其他無辜民眾帳號被凍結，最後受害的民眾還提告，因此原則上不建議民眾這樣做。

陳惠澤也建議，金融機構櫃台都是阻擋詐騙的最後一道防線，政府應鼓勵金融機構多多表揚並給予實質獎勵，「不是只有發發紀念品而已」，讓更多優秀的櫃檯人員可以更有意願主動防詐。

陳惠澤小檔案 

年齡：63歲
學歷：中興大學企管系畢
婚姻：已婚，認養4名小孩
經歷：921大地震受災戶聯盟主席團主席兼發言人
台中縣921大地震受災戶協會創會理事長
郵局任職資歷37年
現職：台中市豐原郵局支援中心專員

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