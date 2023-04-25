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2招式防堵包裹詐騙！專家籲「逆物流」追源頭　跨境包裹阻絕於邊境

▲▼網購 超商取貨 包裹 雙11。（圖／記者屠惠剛攝）

▲不少民眾網路購物會選擇透過超商付款取貨。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者許敏溶、陳詩璧、蕭筠、周姈姈／台北報導

許多民眾在網路購物時，會透過超商付款取貨，但這樣方便的服務卻遭詐騙集團利用，寄送劣質貨品或「幽靈包裹」詐取財物。專家分析，從實際操作面來看，民眾網購使用貨到付款服務，倘若沒有在時限內領取，該物品就會由超商業者依循「逆物流」，退回給寄件者（廠商），顯然超商具有逆物流的能力，應修法讓警政單位能第一時間追查包裹源頭，凍結業者收款帳戶，避免詐騙發生。

包裹詐騙主要分為「一頁式廣告詐騙」和「幽靈包裹」兩大類，前者是消費者遇上不肖賣家，寄送不符圖文的劣質商品；後者則是詐騙集團在消費者未訂購商品的情況下主動寄出商品，並發送到貨通知簡訊，誘使消費者前往取貨付款。類似的包裹詐騙案例申訴每年平均都有1千件以上。《東森新媒體ETtoday》製作「台灣詐騙調查報告書」專題報導，本周鎖定解析層出不窮的包裹詐騙手法。

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「逆物流」找發貨源頭　包裹詐騙手法可阻攔

事實查核中心總編審陳慧敏指出，現在盛行的「包裹詐騙、貨到付款詐騙」手法，依邏輯推敲應該是可以攔阻的，只是需要相關法規去規範，並要求超商業者配合。

陳慧敏說明，從實際操作面來看，若民眾網路購物使用「貨到付款」服務，倘若沒有在時限內領取，該物品就會由超商業者依循「逆物流」，退回給寄件者（廠商），且此退回商品的運費通常是由該寄件者（廠商）負擔。

▲▼詐騙包裹。（圖／民眾提供）

▲詐騙包裹頻傳，常有民眾拆封包裹後才發現收到與訂購不符的劣質商品。（圖／民眾提供）

陳慧敏認為，比照上述邏輯，顯然超商是具有逆物流的能力，且是非常「平常的行為」，那為何民眾在收取詐騙包裹時，不能當場退回？或是建立一個申訴機制，讓民眾發現收取詐騙包裹後，能夠及時申訴，並且透過超商逆物流能力，請警政單位，將業者所提供的「收款帳戶」凍結。

透過海關強力阻擋跨境詐騙包裹　避免流入台灣

刑事局預防科偵查員張佳勳認為，「主要是源頭，從大陸或是說從其他國家寄來的包裹，其實前面（關務署）那一端是非常的重要，因為你包裹沒有流入到台灣的時候，其實就不用考慮到超商這一塊了。」

張佳勳說，超商店到店問題是出在人頭帳戶，這個問題現在超商業者都有意識到，所以業者都有配合警方查緝，警方在取締這種人頭帳戶時成效蠻好的。但是針對境外包裹，由於業者是被動接受包裹，因此必須要一個強而有力的方式來去鎖住，才會比較有效。

▲▼2017年雙11購物季期間的物流盛況。（圖／CFP）

▲專家建議應將跨境詐騙包裹阻絕於境外。（示意圖／CFP）

詐騙集團名列出貨黑名單　降低民眾被騙機率

行政院消保處指出，為確保消費者權益，消保處與貨運及超商業者協調，在2020年11月建立強化貨到付款協處機制，一旦發生詐騙，當消費者向業者提出申訴時，就由新竹物流、統一速達、台灣宅配通等貨運業者，主動退款給消費者，而貨運業者則根據這些經常被申訴與退貨資料，將上述出貨業者列為黑名單，從而降低民眾被騙機率。

至於超商部分，消保處指出，超商主要扮演協助者，也就是協調退款角色，並沒有直接參與退款，一開始先由統一超商、全家參與，現在已經擴大到四家超商，超商主要都是提供客服專線，由專人受理消費者申訴立案後，轉知託運人處理，也就是由超商去追倉儲物流公司。

▲超商取貨，貨到付款，包裹，超商店員，店員，便利商店。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

▲不少熱心店員發現疑似詐騙包裹時會主動提醒消費者。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

熱心店員看到可疑包裹　主動提醒消費者可能被騙

目前四大超商已協助防堵詐騙包裹，7-ELEVEn指出，自2022年4月起推出「安心取」服務，透過「門市端預防性宣導」、「安心取線上申訴平台」兩大策略協助防範詐騙包裹，讓消費者不再求助無門。

7-ELEVEn提醒消費者在臨櫃取貨前務必「先查證、再付款」，若已完成取件才發現疑似詐騙，可透過「安心取」服務，於「7-ELEVEn安心取申訴平台」線上處理，客服將協助聯繫廠商處理退貨退款事宜。

「7-ELEVEn安心取申訴平台」可由取貨付款後的小白單憑證上QR code掃描進入系統填單，透過線上申請除了更具效率外，還能大幅減少消費者直接與廠商對接的時間成本，服務上線至今已獲廣大民眾好評。

全家指出，針對跨境包裹疑似詐騙，消費者可撥打日翊客服服務專線立案，轉由專人客服通知廠商，廠商再與消費者聯繫，如確立為詐騙案件將受理並協助退款作業，實際退款時間以各廠商作業時程為主，建議於鑑賞期7天內完成申訴動作。針對包裹代收服務，超商除提供24小時物流客服外，有些熱心店員看到是跨境包裹（國外來的），可能會口頭跟消費者確認是否真的有購買。

搞清楚自己買了什麼　沒消費不要貿然取貨

萊爾富自2022年1月推出「跨境包裹疑似詐騙處理」服務至今，目前每月接獲跨境包裹疑似詐騙均為零星個案，萊爾富也建議若消費者沒印象近期是否有購買商品，而收到取貨通知簡訊，會建議消費者不要貿然至門市領取包裹與付款，以免遭到不肖份子詐騙。

▲▼詐騙包裹。（圖／民眾提供）

▲詐騙集團利用幽靈包裹詐取財物，民眾取貨付款前應先確認是否曾經有在網路購物。（圖／民眾提供）

OK mart則表示，消費者遇到詐騙包裹可撥打OKmart網購客服專線，由客服了解後進行專案處理，客服人員依照實際情況進行協助及通報購物平台，後續處理則以購物平台的客服流程為主。目前OKmart仍為安心購物，尚未有跨境詐騙包裹案件。

詐騙源頭在海外難追查　民眾必須提高警覺

消保處表示，除了協調業者協助處理退款外，行政院目前有「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，跨部會打擊詐騙。針對專家建議可透過逆物流去追源頭，消保處認為，效果恐怕有限，因為詐騙手法多元，而且主要詐騙源頭大多在國外，追到國外的某一處，也可能僅是某一國的物流中心，台灣對境外犯罪又沒有司法管轄權，故很難去根絕這樣詐騙，希望民眾能夠自己提高警覺，若真的遇上，可以透過上述機制退回款項。

【延伸閱讀】
►專題報導：台灣詐騙調查報告書
►詐騙包裹每年逾千件！付款取貨了還有救　四大超商退款攻略一次看
►個資外洩遭詐84萬「上法院也討不回」！為何買了什麼詐騙集團都知

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