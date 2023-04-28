快訊／被控男友當人頭詐國會助理費　高虹安遭北檢秘密傳喚到案

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署偵辦新竹市長高虹安，涉嫌在擔任立委期間，要求助理回繳加班費私用，涉詐領助理費案，台北地檢署去年底首度搜索當時高虹安的國會辦公室並展開大約談後，高虹安被依違反《貪污治罪條例》等罪嫌以60萬元交保，檢調至今鴨子划水，持續傳喚高的男女李忠庭以及其他助理到案，28日再次以被告身分，傳喚高虹安到秘密地點接受偵訊。

▲高虹安今以被告身分被傳喚至北檢。（圖／記者劉昌松攝）

▲高虹安去年底被檢察官諭令60萬元交保候，雙手合十離開台北地檢署。（資料照／記者劉昌松攝）

2022年九合一大選之後，外界多次質疑高虹安偵辦進度，甚至傳出北檢檢察長異動與本案辦案不力有關，但據了解，專案小組為了確保偵查不受干擾，近日持續低較進行相關調查，並重複傳喚包括李忠庭等涉案助理到案釐清，絲毫沒有停下偵辦腳步。

全案起源於，1名自稱內部吹哨者向調查局檢舉，高虹安疑似利用在永齡基金會兼職的男友李忠庭當人頭，從2020年至2021年間申請公費助理補助費，但這些補助費用並未使用於立委公務上，檢舉函指控高、李共犯《貪污治罪條例》及《政治獻金法》，調查局北機站報請台北地檢署分他字案指揮偵辦。

▲高虹安男友李忠庭先前經檢察官訊問後請回。（資料照片／記者劉昌松攝）

12月1日起，檢調祕密傳訊高虹安辦公室前主任黃惠玟、副主任陳昱愷等多名助理，並取得由黃惠玟保管的2021年間辦公室公積金密帳，懷疑所謂的公積金款項，並非全用在辦公室開銷，部分開銷屬於高虹安的私人花費，形同高虹安小金庫，據了解疑涉不法金額數十萬元。

專案小組蒐證告一段落後，為免高虹安當選搬遷辦公室，，2022年12月15日由北檢檢察長林邦樑依規定知會立法院，隨即由主任檢察官鄧定強、檢察官盧慧珊親自帶隊，前往高虹安的立院辦公室、住處等8個地點展開搜索，並約談高虹安、李忠庭、助理陳奐宇、王郁文(公衛文)等4名被告。

▲曾名列台大十三妹「公衛文」的王郁文，因捲入高虹安涉貪案被交保。（資料照／記者劉昌松攝）

高虹安等人當時陸續被移送北檢後，李忠庭被檢察官請回，高虹安60萬元交保，陳奐宇和王郁文各以10萬元交保候傳。另外，接替黃惠玟的行政主任黃鈴惠則以證人身分被約談到案後請回。