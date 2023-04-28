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郵局阻擋詐騙案5年增加3倍　第一名不是六都

▲2022年全國郵局阻擋詐騙案件達1400多件，是五年前的3倍，圖中人物北門郵局櫃檯人員王乃卉。（圖／記者梁建裕攝）

▲2022年全國郵局阻擋詐騙案件達1400多件，是五年前的3倍，圖中人物北門郵局櫃檯人員王乃卉。（圖／記者梁建裕攝）

記者唐鎮宇／專題報導

國內詐騙案件越來越嚴重，也連帶反映到全國分佈最廣的金融機構-中華郵政上。依郵局最新資料，去年全國郵局共阻擋了1400多件詐騙案，較5年前暴增3倍；其中阻擋件數最多的不是六都，而是彰化郵局，去年阻擋了近300件詐騙案，總金額高達8400萬元。郵局分析，近年詐騙案確實較多，若要有效防堵，建議還是要讓臉書、LINE等公司配合即時下架詐騙集團帳號，才能有效砍斷源頭。

依郵局統計，5年來郵局阻擋的詐騙案件數與金額成直線成長。去年郵局共阻擋了1451件詐騙案，較2019年增加1105件、3.19倍；去年阻擋金額達5.85億元，較2019年增加4.69億元、約4倍。

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以件數來看，彰化地區郵局阻擋288件，是全國最多，較5年前增加達9倍；其次是台中地區郵局168件居次，台南地區郵局142件排第三，桃園地區郵局141件排第四，同樣位於新北市的板橋、三重地區郵局合計同樣也是141件，並列第四，台北地區郵局106件排第六。

郵局在全國有1298家支局，是全國分佈最廣的金融機構。若以各地去年中人口數除以郵局成功阻擋數來看，全國每1萬6000人會有1件在郵局被阻擋的詐騙案，而彰化是每4300人就有1件，苗栗每9000人就有1件，分居全國第一、第二名，顯見中部鄉村地區發生在郵局的詐騙密度高。而北市、新北市、高雄等都市地區，約每2萬3000人到3萬人才會出現1件，花蓮、屏東更是每4萬人才會有1件出現在郵局的詐騙案。

▲2022年彰化地區郵局阻擋288件，是全國最多，較5年前增加達9倍。（圖／記者唐鎮宇製）

▲2022年彰化地區郵局阻擋288件，是全國最多，較5年前增加達9倍。（圖／記者唐鎮宇製）

曾待過桃園郵局的彰化過溝仔郵局經辦員官怡君說，以往桃園等都市詐騙型態是年輕人被當人頭帳戶較多，但彰化縣人口平均年齡較高，加上子女可能都到外地工作，因此較多中高齡民眾遇上投資型詐騙或愛情詐騙的例子。

官怡君解釋，這些詐騙多半利用中高齡民眾需要人陪伴的心理需求，透過臉書或LINE加好友的方式，每天噓寒問暖關心，佈線2、3個月後，再以「親人生病」、「投資」等各種理由，誘騙民眾臨櫃匯款。她就曾遇過有老伯伯臨櫃要匯款給「手機上認識很久的朋友」120萬元，一問才發現這位「朋友」只認識2個月，最後只好出動警方勸阻。

若以阻擋詐騙的金額來看，去年同樣是彰化地區郵局全國第一，成功阻擋了約8400萬元詐騙；其次是桃園地區郵局約7000萬元，台中地區郵局約6700多萬元，台北、台南、高雄郵局各阻擋了5300多萬元。但去年郵局阻擋成功的案件中，有一件單筆金額最高的發生在基隆郵局，被擋下來的金額高達700萬元，是近5年全台郵局阻止詐騙成功單件最高金額。

擋下這起詐騙的基隆大武崙郵局櫃檯人員魏宏修說，那天來的是一位大約80歲的老婦人，手上拿著一疊定期單說要解約。他一看才發現，每張定存單都有一、兩百萬元，加上又是高齡客戶，符合公司再三交代要加強關懷的對象，所以他就問了一下解約理由。沒想到一問，老婦人隨即眼神閃爍，一下子說生活要用錢，一下又改口說要買房子，最後甚至用快要哭的語氣拜託快點幫她解約。魏說，「她越是這樣，我越不敢幫她解約！」最後他以「找資料」為藉口，偷偷和經理討論後，請警察來現場說服老婦人，才幫她救回了700萬元。

中華郵政儲匯處股長張健芳說，郵局在2006年就開始進行關懷訪查的預警機制，但也常常遇到匯款民眾回罵：「為什麼要管這麼多？」甚至有的詐騙集團還會先教匯款人「要跟郵局說，你解定存是為了要給小孩買房子」讓防詐難度更高。

因圈存跟控管都有時間限制，所以負責防堵詐騙的郵局人員等於和時間賽跑。張健芳說，有一次有個帳戶有數筆十幾萬元的異常款項匯入，遭郵局列為異常帳戶控管，帳戶持有人宣稱他是「賣茶葉的」，收到的是別人買茶葉的款項，卻一直提不出經營茶葉銷售的證明。同仁不放棄，繼續逐一打給匯款人查證，最後從一位匯款人口中問出「是在LINE上認識的，對方是泰國茶葉商」，ㄌ同仁才確信這是詐騙案，趕快說服匯款人去報案，最後趕在帳戶解除控管前一刻，將該帳戶改列為警示帳戶。

張健芳解釋，通常遭假檢察官詐騙或遭愛情詐騙的民眾，都不會承認自己遭詐騙，所以同仁打電話過去，要透過回答的蛛絲馬跡來判斷是否是詐騙，並說服民眾去報案，郵局收到警方通知後，才能把錢圈存。

除了第一線櫃檯對於異常匯款的「關懷」，郵局也有後端的保護機制。中華郵政儲匯處處長姚麗莉說，金管會規定金融機構發現異常交易時，可以圈存款項24小時，等待民眾報案、警方來文通知後，該帳戶就會變列為「警示帳戶」，該帳戶領款、收款都會禁止。

但除此之外，郵局還設立了預警機制，每天透過資訊系統設定條件，篩選出300到400件異常交易，再透過人力逐一致電給民眾，詢問交易的細節與原因，只要懷疑可能遭詐騙，就會先列為「異常帳戶」控管，在一定時間內錢「只進不出」，要等到有民眾報案遭詐騙，或時間期滿才會解除。至於哪些條件的帳戶會被郵局鎖定？姚笑說「不能透露」，只說「條件會滾動式調整」。依郵局統計，目前郵局約2700萬個活存帳戶中，平均約有2%列為異常帳戶。

姚麗莉建議，若要有效防堵詐騙，建議還是要從臉書、LINE這些跨國公司下手，發現詐騙集團帳號，就要讓這些公司能配合即時下架或封鎖，才能從源頭砍斷。

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