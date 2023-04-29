隱碼機制護個資、境外詐騙電話全KO　打詐綱領1.5版重點曝光

◎採訪：陳家祥、陳詩璧

◎攝影：林敬旻、莊喬迪、梁建裕

文／陳家祥

台灣近幾年詐騙案越來越猖獗，已使民眾財產備受威脅，去年中政府提出《打詐行動綱領》，向詐騙集團宣戰，不到1年內，雖繳出不錯成果，但「道高一尺、魔高一丈」，狡猾的詐騙集團總能找到各種漏洞，負責督導打詐業務的行政院政務委員羅秉成，接受《東森新媒體ETtoday》專訪時透露，打詐綱領將進入1.5版，透過解構犯罪手法，找出技術上可行對策，同時強化法制，如此雙管齊下，再加上業者配合，公私協力，就可以共同阻絕詐騙發生的機會。

面對詐騙，首先要做的就是手法的解構。羅秉成談到，政府的打詐策略有「三減」，從結果回頭解構詐騙手段提出策略，第一個減是「減少接觸」，各種詐騙手法都一定要採取不同的接觸方法，「接近你，然後找機會下手」，所以如何阻斷接觸就變得很重要。

第二個是「減少誤信」。羅秉成說，一定會有一定比例的詐騙訊息是攔不到的，即便去年到今年2月，已攔阻3800多萬則詐騙簡訊，但還是有人會收到；此外，當詐騙簡訊因為攔阻成功而減少，詐騙集團就轉到i-Message等，這就要有其他策略攔阻，「這是敵我之間不斷的去調整戰術跟策略」。

▲行政院發言人羅秉成接受ETtoday專訪，談及政府最新的打詐策略。（圖／記者林敬旻攝）



「萬一接觸到的話，怎麼樣減少誤信？」羅秉成說，減少誤信有幾個面向去做，第一個就是如何「識詐」？一看就知道詐騙的話，不聽不看就不會被騙。若還是接觸到，也要有提醒，例如ATM的轉帳提示、防詐簡訊等，都有賴與銀行、電信公司合作，電商平台也要基於責任告知用戶要注意。

最後則是「減少損害」。羅秉成表示，若還是被騙、到銀行要匯款，現在透過金管會跟金融機構的合作，臨櫃關懷即時攔阻花了很大的力氣，但成效也相當好，比較去年跟前年，前年攔阻金額18.6億，但去年攔阻的金額是42.4億，「那表示什麼？表示現在詐騙金額大概6、70億，但成功攔阻40幾億，若沒有攔阻成功就一樣被騙走了、會超過百億」。

「這是一個減害的概念，在最後一個關卡把這個錢再擋下來。」羅秉成強調，詐騙攔阻除了銀行外，名列犯罪類型前三名的網購詐欺，也有賴電商平台配合。透過相關的機制的合作，這種退貨退款，去年大概有10萬多件，成功退款1.7億，這個也是減少損害。

羅秉成強調，最後錢若真的被騙走，如何減少損害？那就要用力瓦解詐騙集團，抓到人外還要把金流給截斷，把這些詐欺所得追回來；這個金額來看的話，110年沒收或扣押的詐欺所得是6.2億，但去年110年打詐的行動綱領下去，沒收所得來到22.1億，「加總這些數字並不是在講成效有多大，而是說在跨部會合作、業者配合下，整個打詐策略上，是有機會抑制詐欺的危害」。

▲臉書充斥詐騙廣告。（圖／記者林緯平攝）



打詐綱領邁入1.5版 技術、法治並重阻絕詐騙

去年中發布的打詐行動綱領，預計將在5月上旬推出1.5精進版本。羅秉成說，去年7月中發佈至今將近1年，在團隊合作下確實有一些成效，但還沒有真正克服詐騙問題，「陳院長非常的重視，在政策上要求要做一個期中檢討」。

羅秉成說，有設定幾個KPI指標，例如法務部設定111年的破案率，要比前年提升3%，結果加大力道掃蕩後，不到半年KPI就達標。儘管不能排除指標設定太保守的問題，但無論如何都是好事，下一階段的KPI調整也不能等到明年7月，現在就要開始思索還有哪些可以做。

羅秉成舉例，像是電商隱碼措施、電信業者阻斷境外篡改來話等，技術面尋求解決之道；法制面，則推動2+3五部法的修法。在技術面、法制面同步強化，若立法院能夠在這個會期通過那五部法，便能更有法可據。

羅秉成談到，最近一波的修法包含《個資法》，是針對「非公務部門」。他提到，詐騙需要有資料，有一個源頭問題是電商沒有把個資防護做好，形同是種「環境風險」；但再怎麼完善的防護措施，還是有被駭的風險，技術上仍要有一些作為，而「隱碼技術」就是一個。

▲一頁式詐騙廣告範例。（圖／資料照）



羅秉成說，隱碼技術能夠在資料被整包竊取的狀況下，遮蔽部分資訊，「就算這交易資料被竊取，電話號碼是隱碼而非全碼，就是拿到一個沒有用的資料了，就能避免詐騙集團接觸」。目前已有電商平台開始使用，成效相當好，未來會透過補貼的方式協助平台業者導入技術，加強資安防護。

數位發展部政務次長李懷仁表示，隱碼防護技術目前已有電信公司和電商平台合作，數發部輔導其他電信跟進研發和電商合作，並給予電商補助的方式，讓這項技術進到企業，一旦個資不幸被盜取，詐騙集團拿不到資料，民眾接觸到詐騙的管道就可以被阻斷，被騙的機率也降低，目前有一家電商已研發執行，目前其他家正在洽談協商，預計上半年會有三家電商加入隱碼防護技術。

此外，還有篡改境外來電的問題也相當嚴重，一個月可以超過50萬通，現在也找到方法攔阻。羅秉成透露，讓這類詐騙電話打不進來是最佳方法，「這個技術面可行、做得到，是其他國家還沒有用的技術」。

他指出，Whoscall之類的軟體是採白名單，還是有用，但詐騙集團一旦發現電話被攔阻了，就棄用改另外一支，最佳的手法是那些50萬通電話全部進不來，「這很技術，但可以做到」，公私協力，如果會增加成本，政府部門可以幫一把，讓它常態化。

但對於罰不怕、不願改善的業者，羅秉成說，當然也可以訴諸社會責任，讓大家知道業者義務盡到什麼程度，所以也有人建議揭露哪家銀行的人頭賬戶最多、哪家電信業者門號浮濫沒有落實查驗？但都不到作成政策決定，也可以用正面鼓勵的方式，列出做得最好的業者，「最好是連棍子蘿蔔都不要，大家能夠知道事情的嚴重性，願意多做一點」。