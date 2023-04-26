1780元買回2塊肥皂！直擊遭騙過程　他要求止付見「1步驟」超詭異

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者朱祖儀／綜合報導

許多人喜歡在網路上購物，不過一名A女就透露，先前網購後收到簡訊通知，於是請家人幫忙取貨，結果拿回來卻發現1780元只換回2塊肥皂。不僅如此，有人想要退貨，於是和代寄公司聯絡，結果卻發現步驟相當詭異。《ETtoday新聞雲》幫您整理了4起詐騙包裹案例，提醒下單、取貨時可要多加留意。

一、1780元買回2塊肥皂

A女向《ETtoday新聞雲》透露，先前在網購平台買了書籍，過幾天就收到簡訊通知，於是不疑有他地請家人幫忙取貨，結果打開一看相當傻眼，裡面放的竟是2塊包裝陽春的香皂。她見狀急忙詢問家人，得知該包裹竟要價1780元，「哇咧⋯⋯我買的東西也不是這價錢呀」，驚覺收到的是詐騙包裹，急忙打電話聯絡做超商的朋友，並填了資料申請退款退貨。

▲A女收到取貨通知。（圖／民眾提供）

A女表示，因為自己買的商品本來就是貨到付款，簡訊通知取貨的門市和平時網購的也是同一間，所以一開始沒有察覺異狀。她剛拿到包裹時，外包裝也沒有異狀，名字也是正確的，只是覺得有點小且物品很輕，直到打開來才發現和購買的物品不同，驚覺是詐騙。所幸馬上聯絡物流止付，並提出退款退貨申請，終於在約20天後收到款項。

▲A女收到2塊肥皂。（圖／民眾提供）

二、取到假貨卻退不了

但不是每個人都能順利拿回被騙的錢，一名F女指出，先前看到臉書的衣架廣告，於是就下單購買了，沒想到被詐騙集團攔截到購買資訊。她到超商領包裹，付完1250元之後到座位區拆貨，發現裡面竟和她訂購的衣架不同，怒罵「一包裹的爛貨」，並轉頭找店員，不過已經無法退款，「就一分鐘！就像黑暗中伸手不見的五指，我的錢…這麼近、就在那兒，我卻無法看見它」。

▲F女收到假貨，結果不能夠退貨。（圖／民眾提供）

F女透露，之後還是有收到正貨，可是又付了一次錢，最後加上前一次的假貨，總共花了2549元，才終於拿到想要的物品，但倒楣的是，正貨總共有10個，竟然也壞了一半，讓她當場看傻眼。她也說雖然事後有填寫超商詐騙申訴平台的資料，不過當下店員說只要拆了就無法退貨，她聽到後相當心煩，不知道何時才能拿回遭詐騙的款項。

三、聯絡物流止付卻發現步驟詭異

另外，想要聯絡物流公司止付款項也要注意，一名B男分享朋友的經歷，對方先前在一頁式廣告買了運動相機，結果卻收到詐騙包裹，裡面裝著一台假的監視器，總共被騙了1988元，之後看到紙箱上面有寫售後的LINE聯絡資訊，本以為是賣家的聯絡資訊，但加了之後才發現是代寄公司「璀XX物流」。

▲B男朋友收到假貨。（圖／民眾提供）

朋友原本想聯絡物流公司，要求對方先別撥款給賣家，可是才剛加好友，隨即收到許多罐頭訊息，指出如果聯繫不到賣家或忘記購買平台，可以填寫表單進行客訴終止付款。不過點進去一看，卻發現物流平台要求給退款金融機構，讓他覺得怪怪的，因為只是終止付款流程，還沒有確定要退款，讓B男不禁質疑「為什麼需要提供買家存簿帳號？」擔心背後目的不單純。

事後朋友改到超商進行申訴，填寫完資料後收到簡訊通知，但代寄公司竟變成「鑫X代寄」，LINE帳號卻是同一個，讓他們覺得更加詭異。上網一查才發現，2間公司似乎是一起作業的，但臉書上有許多人都留言罵說「處理態度真的是惡劣」、「從這個代寄公司手上又收到詐騙包裹」等。

▲▼B男和朋友質疑代寄公司有問題。（圖／民眾提供）

B男指出，這些代寄物流公司應該也很清楚自己寄出的是詐騙包裹，還要買家填寫資料，給出存摺帳號，根本就是心懷不軌，若是填寫帳號很可能會變成警示帳戶，淪為詐欺共犯。《ETtoday新聞雲》記者實際填寫客訴申請表，發現無論是換貨處理還是補寄商品，都需要提供退款金融機構代碼及存摺帳號。但聯絡該代寄物流，在截稿前都未得到回應。

四、連續收到詐騙包裹

還有民眾在臉書「當心網路詐騙165互助討論交流社團（反詐騙／反對詐騙）」指出，2周前才在超商收到要付款的詐騙包裹，結果好不容易申請退貨，才剛拿到退款，又收到寄到家中的境外包裹，但她近期明明就沒有買東西，且該包裹也不用付費，覺得相當詭異，因此拒收該貨物，直嘆「想不透如果收下了，他們會用什麼方式詐騙？」

針對詐騙包裹猖獗一事，現在有越來越多人在臉書社團上分享經驗，刑事局預防科偵查員張佳勳就說，這些分享詐騙經驗的FB社團，「網友很好心，板主也會教他說你要怎麼樣去做，我們不敢說這個效果有多大，但是有人願意這樣子去分享，我覺得他是一件好事，因為我們發現一些民眾不敢報案，他覺得很丟臉，再來他可能覺得金額很小，不必要花那麼大的資源跟時間」，張佳勳形容，這些社團就像「友軍」，帶動民眾有那種反詐的意識，甚至說可以在詐騙過程中順利阻止，「 我覺得是很有效果的啦」。

《東森新媒體ETtoday》製作「台灣詐騙調查報告書」專題報導，本周鎖定解析層出不窮的包裹詐騙手法。