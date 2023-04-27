4萬包養騙砲女網紅！狂摸下體喊沒錢　還想約下次...淫男慘了

▲台北陳姓男子明明沒錢，卻以包養為由，把女網紅載到路邊上下其手。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者劉昌松、郭玗潔／台北報導

台北陳姓男子在網路看到火辣女網紅求包養，傳訊表示願意每個月給她4萬元包養費，換取上床4、5次，如果她現在就跟他上摩鐵，他馬上預付2萬元現金。結果一等女網紅上車，陳男就把車停在路邊，急著摸她大腿和下體，女網紅看他沒想付錢的意思，要陳男先到摩鐵結清2萬元再說。不料陳男根本沒錢，當場推說沒帶提款卡、下次再約，女網紅驚覺受騙，報警處理。台北地檢署調查後，依詐欺、強制猥褻罪起訴陳男。

起訴書指出，陳姓男子於去年11月11日半夜12點，看到一名女網紅在聊天室求包養，陳男馬上傳訊給他，聲稱願意月付花4萬元包養她，但每個月要發生4、5次性行為，如果女網紅當天就跟他見面，他還可以預付2萬元現金，希望她馬上提供性服務。

兩人達成交易後，陳男當天凌晨2點就開車去接女網紅，並直接把車停在路邊，開始用手來回撫摸她大腿4、5下，還將手伸進短裙內隔著內褲撫摸下體，直到被女網紅推開手，表示「等到了旅館，你給了我2萬元再說」才作罷。

想不到陳男根本沒錢，他把車開到摩鐵附近後，假裝下車去領錢，又返回說忘了帶提款卡，不然改天再約，雙方不歡而散。

女網紅不滿被白摸一場，認為遭到陳男詐騙，憤而前往警局報案，警方依性騷擾罪嫌將陳男送辦。不過檢方調查認為，陳男以包養為由，讓女網紅誤會兩人有包養關係而不反抗，壓抑她的性自主決定權，已屬強迫、恐嚇或「其他違反其意願」，不符合性騷擾的「乘人不及抗拒」，改依詐欺得利和強制猥褻罪起訴陳男。