幕後／吃椪餅聊西遊記　賴清德還曾引「白蛇傳」比喻國民黨與中國

▲賴清德日前透過社群平台分享印製Q版頭像的椪餅。（圖／翻攝自賴清德IG，下同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統參選人、黨主席賴清德26日在中常會開玩笑自比「唐僧」，指吃下有Q版頭像的椪餅可以長生不老，引發討論。黨內人士透露，賴非常喜歡以民間傳說比喻現狀，例如今年賴曾在內部會議中，援引《白蛇傳》的故事對照國民黨立委陳玉珍赴中洽談農產禁運問題，提醒「許仙搏得好名聲，是因為有白蛇背後暗中下毒」，不可不慎。

民進黨中常會今天下午登場，來自台南的中常委林俊憲特別帶來繪製「挺台灣」字樣的椪餅，該圖像出自知名插畫家蠢羊之手，還畫著賴清德Q版頭像，於是便有中常委打趣說，不曉得是否能把賴吃下肚？賴清德笑回，大家可把圖像當作「唐僧肉」，吃下去可以強身健體、長生不老，成為會中有趣的小插曲。

賴清德自比古典神魔小說《西遊記》的主角唐僧，至於誰是孫悟空、豬八戒，或者暗喻他已掌握了面對「猴（新北市長侯友宜）」的緊箍咒，這點不得而知，但可以確定的是，賴清德非常喜歡以民間傳說、家喻戶曉的小故事比喻現狀。黨內人士笑稱，不僅支持者經常因此產生共鳴，賴也會在內部會議中做類似的比喻。

據透露，賴清德在今年初的一場黨務主管會議中，就曾經援引《白蛇傳》比喻國民黨與中國的關係；當時適逢國民黨籍的金門縣立委陳玉珍利用春節期間前往廈門，與中國國台辦主任宋濤見面，隨後中國便恢復金酒輸入，賴清德便以《白蛇傳》的故事作為比喻。

《白蛇傳》中有一個橋段，描述白素貞為了幫助許仙，暗中命令小青到縣城中有水的地方下毒，導致城內開始鬧瘟疫，後來白素貞再讓許仙將解藥賣給患者，「不數日之間，藥丸賣得精光，病人盡皆痊癒」，許仙最終也因此贏得了美名。不過，賴清德當時提醒說，不要忘了，許仙搏得好名聲，是因為背後有白蛇暗中下毒，而如果不是中國先違反世界貿易組織（WTO）規則，國民黨如何獲得斡旋的機會，遑論藉此展現自己與對岸斡旋、談判的能力。