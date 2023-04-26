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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

前軍官稱台海開戰「台北、新竹」最危險　他曝國軍應對：不必恐慌

▲▼共軍圍台軍演。（圖／路透）

▲前軍官指出台海爆發戰爭時，北市與竹市最危險。（示意圖／路透）

記者杜冠霖／台北報導

台灣前空軍司令部少校參謀官邱世卿日前指出，若台海爆發戰爭，台北市與新竹市會是最危險的地方，對此，民進黨立委趙天麟26日表示，尊重高階將領的評論，國軍有做好萬全準備，每年都對登陸攻擊的可能地點爬梳整理，高階將領不必拿其中一種模擬劇本造成民眾恐慌，所有劇本都在國軍跟國安單位掌握當中，國人可以放心。

對於中國近期積極研發chatGPT，趙天麟示警，AI越來越發達，認知作戰確實出現更多元情況，可以出現假主播、新聞、影片，中國若成功研發chatGPT，我國就要更加防範，他們會運用到抖音或其他短影片，選戰情況瞬息萬變，更容易被假訊息滲透。

趙天麟表示，對自由民主國家來說，言論自由是重要資產，要如何面對中國威權攻擊，各級主管機關應該儘速因應，包含強化媒體識讀能力的強化。

趙天麟指出，中共一定會用複合式手段統戰，在歷屆大選都有介入的劣跡，台灣也成為中國認知作戰攻擊的最佳示範場域，我國跟其他國家情報交換時，遭受攻擊的情況也是重點資訊交流項目。

趙天麟表示，面臨即將到來的總統、立委選舉，相信中國一定不會放過，但自己對自由民主社會有信心，台灣人會珍惜民主制度，他們用工具攻擊時，我們也可以善用工具作為因應作為。

對於前軍官示警，台海若爆發戰爭，台北市與新竹市會是最危險的地方。趙天麟指出，尊重高階將領的評論，國軍有做好萬全準備，每年都對登陸攻擊的可能地點爬梳整理，不管是海岸、平原地形都有相關演練，北部是人口稠密的政經中心、南部地區平原較多、比較容易登陸，東部的處置可能讓友軍不易靠近。

趙天麟表示，國軍操練每一種想定，高階將領不必拿其中一種模擬劇本造成民眾恐慌，所有劇本都在國軍跟國安單位掌握當中，國人可以放心。

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