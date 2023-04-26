鄭文燦成藍營秘書長？　綠委示警：ChatGPT成「假消息製造機」

▲民進黨立委湯蕙禎。（圖／湯蕙禎辦公室提供）



記者杜冠霖／台北報導

人工智慧（AI）聊天機器人ChatGPT的問世引發討論，中國近期也積極發展相關科技。民進黨立委湯蕙禎26日質詢時指出，若在「ChatGPT」搜尋副行政院長鄭文燦，會得到「現任台灣行政院長」、「中國國民黨秘書長」的答案，若中國運用AI與Deepfake等技術對台認知作戰，會高度消耗我國政府部會應處資源，國安局應有效控管，杜絕中國AI程式可能滲透地方的可能。

立法院外交國防委員會今上午邀請國安局長蔡明彥、僑委會委員長徐佳青報告「中共複合式威脅對我國家安全之影響」。

湯蕙禎質詢時指出，中國11日發布「生成式人工智能服務管理辦法」，要求生成式人工智慧應依規定申報安全評估，並根據研議中的辦法第4條，生成式AI產生的內容應體現社會主義核心價值觀，不得含有顛覆國家政權、推翻社會主義制度，煽動分裂國家、破壞國家統一等。

湯蕙禎表示，中國運用AI生成技術與Deepfake等技術對台灣國安影響及認知作戰效果，預計會高度消耗我國政府部會應處資源。

湯蕙禎實測，若在「ChatGPT」搜尋湯蕙禎，甚至會出現「代表中國國民黨」、「曾在新竹市擔任市議員」等錯誤資訊，連輸入公眾人物名字例如行政院副院長鄭文燦，都會得到「現任台灣行政院長」、「中國國民黨秘書長」錯誤的資訊。

而桃園市府規劃將「ChatGPT」用在一九九九市民諮詢服務熱線。對此，湯蕙禎直言，桃園市政府應該在推動新政策前，更加充分考慮及檢驗。

湯蕙禎表示，在AI程式百花齊放的時刻，保障鄉親的個資才是最重要的思考方向，在未能確保個資安全之前，桃園市政府不應該貿然推動，陷鄉親於不義之中，也不能讓中國錯誤訊息藉由公部門滲入鄉親生活。