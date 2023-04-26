直搗侯友宜本命區！賴清德佈局陸戰　信賴之友會6／25新北壓軸登場

▲賴清德日前出席台南信賴台灣之友會授旗大會。（資料照／民進黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

2024總統選戰拉開序幕，民進黨總統參選人賴清德近日啟動陸戰，前往各縣市參加「信賴台灣之友會」授旗大會，據悉，賴陣營規劃將在今年6月底前，完成全台後援會建置工程，最後一站選在賴清德的故鄉新北市舉辦，頗有直搗新北市長侯友宜「本命區」的意味。

黨內人士說明，各縣市信賴台灣之友會授旗大會將陸續登場，本周末賴清德規劃4月29日前往高雄、4月30日前往台中，親自與後援會成員見面並授旗，未來信賴之友會將依循小英之友會模式，向各縣市政府登記立案，規劃將於今年6月底前，完成各縣市信賴台灣之友會授旗大會。

為賴清德操盤組織的信賴台灣之友會秘書長陳金德證實，目前暫定將於6月25日舉辦新北市信賴台灣之友會授旗大會，選在新北的原因，是因為賴清德出生、成長自新北，一直到大學就讀醫學院才離開故鄉，「純粹是這個考量」；至於授旗大會在新北壓軸登場，是否有「劍指侯友宜」的意味？陳反問，國民黨總統候選人還沒產生，怎麼有這樣的考量呢？

此外，來自新北市的民進黨立委羅致政今天下午在中常會前受訪表示，新北是賴清德的故鄉，也是台灣人口最多的地方，是兵家必爭之地，現任民進黨立委共9席佔優勢，一定全力配合整體選戰規畫，所有立委也會在短時間內成立聯合競選總部，希望魚幫水、水幫魚，母雞帶小雞，小雞全力扛母雞。

同樣來自新北市的民進黨立法院黨團書記長吳琪銘補充，賴清德是新北人，在組織、宣傳面頗獲地方認同，2024選戰應該能在新北市獲得不錯的得票率，未來他也會邀請賴清德多到新北市走走，讓選民們了解賴清德的領導能力、國際能見度、國家治理能力。