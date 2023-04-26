　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德：民進黨與勞工站在一起　改善基層生活責無旁貸

▲▼副總統賴清德接見「法國國民議會友台小組主席博多黑議員訪團。（圖／總統府提供）

▲民進黨主席賴清德強調照顧勞工。（資料照／總統府提供）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統參選人、黨主席賴清德26日表示，民進黨一向與勞工站在一起，改善基層勞工的生活他責無旁貸，並細數民進黨兩度執政間推動的重大法案，包括通過《性別工作平等法》、《就業保險法》，連續7年調漲基本工資，並在2022年實施「勞工職災保險」，整合與提高職災保障等。

民進黨中常會今天邀請政治大學法學院副教授林佳和以「工業4.0下勞動與就業面貌、可能的因應之道」為題進行專案報告。

賴清德表示，工業4.0的技術與革新，以及數位經濟的發達，為勞動生活帶來許多不同的面貌，面對這樣的趨勢，在生產端的彈性需求，及勞工端的就業安全，做出符合未來趨勢的最佳連結；並且保護在技術革新中，需要國家協助的勞工與中小企業是必要的工作。

賴清德說明，面對AI智能的快速發展，就業市場也面臨越來越大的衝擊，民進黨一向與勞工站在一起，改善基層勞工的生活自己責無旁貸。

他細數，民進黨兩度執政，推動不少重大政策法案，在2000年首次執政時，雖然國內外政經情勢嚴峻，但仍然在2002年通過《性別工作平等法》，建立友善職場，提高婦女就業；2003年實施《就業保險法》，建立失業給付與促進弱勢就業；2004年的「勞退新制」，讓年資可攜帶；2016年再度執政，連續7年調漲基本工資，並在2022年實施「勞工職災保險」，整合與提高職災保障。

賴清德表示，誠如林佳和所說，工業4.0的時代，受到AI取代的影響，年輕人的就業壓力勢必會更明顯，未來，應該特別從教育做起，並關注年輕人的職業生涯與薪資水準，逐步建立更能與AI趨勢，相互調適的包容性社會體系。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／陳致中要被關了！　判刑定讞
快訊／桃機航班藏炸彈！118旅客大清查　折騰2hrs結果曝
快訊／才1500萬交保　顏寬恒夫妻遭起訴
1780元買回2塊肥皂！　直擊遭騙過程
快訊／北市教育局正式公告　「創校57年」女中8月起停招
小六童遭掐脖撞牆！老師放話「一堆混球不聽人話」　動粗原因曝
女房客繳不出租金　「想用身體抵債」當場脫了！他嚇跑：吞不下去
將進入流行期！　腸病毒單周近8千人就醫「創6年新高」
取消一次性備品！他到花東住宿氣炸：誰帶濕毛巾出門？

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

抗議蔡英文走路工酬勞「400美變80美」　僑委會：他們遭到嚴重剝削

侯友宜提前落跑？　趙少康嗆外縣市「關你屁事啊！」：新北市民不在乎

賴清德：民進黨與勞工站在一起　改善基層生活責無旁貸

民進黨立委初選最快明落幕　賴清德喊團結共赴大選

民進黨中常會大啖「挺台灣」椪餅　賴清德自喻唐僧

侯友宜備詢被問2024　藍議員送「這2禮物」：盼勇往直前

NCC修法放寬衛星頻道運動賽事、藝文活動節目贊助畫面

新北議會總質詢提前　保證北市不會發生？蔣萬安3度跳針：尊重

轟賴清德「精神分裂」　朱立倫連3嗆：拿國民黨的香拜台獨神主牌

法院認證！揭藍委炒地撈上億挨告　黃國昌獲不起訴：最大在野黨真悲哀

2童綠燈過馬路險被撞　父傻眼急罵：不用讓？

聯華大火7死！家屬招魂　哥悲喊「下班了」擲允筊

趙小僑女兒「雙手捏爆豆腐」　吃得滿地...嘆：媽媽應該都很崩潰

平時有演練！聯華員工逃惡火　同事躲冷凍庫喪命「可能緊張」

24歲白車男心肌梗塞亡　身分為明仁會貼身保鑣

女生挑戰夜市吊單槓　輕鬆撐50秒秀超強臂力

午後變天！　今晚雨區擴大

國中弟跳舞露「謎樣表情」　厭世眼神吸引百萬人觀看

奴才公主抱喵星人狂吸！　虎斑瞪大眼：我不純潔了

女對賣場錄音玩具喘氣　嗯聲融入歌曲大聲播放

抗議蔡英文走路工酬勞「400美變80美」　僑委會：他們遭到嚴重剝削

侯友宜提前落跑？　趙少康嗆外縣市「關你屁事啊！」：新北市民不在乎

賴清德：民進黨與勞工站在一起　改善基層生活責無旁貸

民進黨立委初選最快明落幕　賴清德喊團結共赴大選

民進黨中常會大啖「挺台灣」椪餅　賴清德自喻唐僧

侯友宜備詢被問2024　藍議員送「這2禮物」：盼勇往直前

NCC修法放寬衛星頻道運動賽事、藝文活動節目贊助畫面

新北議會總質詢提前　保證北市不會發生？蔣萬安3度跳針：尊重

轟賴清德「精神分裂」　朱立倫連3嗆：拿國民黨的香拜台獨神主牌

法院認證！揭藍委炒地撈上億挨告　黃國昌獲不起訴：最大在野黨真悲哀

T1職籃國際裁判初登場　秘書長張樹人：執法可更沒包袱

抗議蔡英文走路工酬勞「400美變80美」　僑委會：他們遭到嚴重剝削

欠稅3千萬拒繳躲密室　裝「3道鎖」仍被揪出！養殖戶遭管收

續約突漲1000元！房東喊「可申請租屋補助」　房客反應傻眼了

男歌手酒吧被妹狂放電！　結局曝光...竟產出「愛的結晶」

百善孝為先　黃偉哲為長者洗腳希望大家注重孝道

快訊／陳致中要入獄了！南港展覽館弊案涉洗錢　判刑1年定讞

日養雞場爆炸！15萬蛋雞活活燒死　火勢蔓延5小時

快訊／女遊阿朗壹古道「心臟不適昏迷」　無呼吸心跳直升機吊掛送醫

大直新商場搶先曝光！　董座爺曝國際級冰宮為「孫女們」打造

阿金睡前要主人伺候「喬枕頭」　位置對了秒倒下！網笑：躺很大力

政治熱門新聞

民進黨台南初選民調　賴惠員43.02%出線

藍女戰將棄選2024立委　怒：連黨部都來踩我線

國軍官兵脫序照外流　航特部證實

施明德揭「台灣歷史」大謎團：美麗島辯護律師是蔣經國的「暗樁」

聯華食品彰化廠「沒做公安申報」！縣府出手

侯友宜市政總質詢解套　傳國民黨最快5月17日徵召總統人選

高嘉瑜危險了？　媒體人揭民進黨深綠將用「這招」除掉她

桃園龍潭初選楊家俍41.73％勝　領先呂玉玲

藍委曝與郭台銘餐敘談話內容　不怕被貼「挺郭」反怨侯不快表態

向美採購飛彈「只來發射架沒有彈」　國防部：受3因素影響未交運

網捕捉「野生高嘉瑜」賣魚　本尊現身親回：被發現了

賴惠員初選苦戰勝出　引「五月天」自勉

希臘論壇稱馬英九「台北前領袖」　外交部抗議

陸客何時開放？陸委會點出關鍵

更多熱門

相關新聞

侯友宜提前落跑？　趙少康嗆外縣市選民「關你屁事」

侯友宜提前落跑？　趙少康嗆外縣市選民「關你屁事」

新北市議會國民黨團日前提出議事日程表異動，將原訂6月5日開始的施政總質詢提前至4月底舉行，外界解讀是要讓市長侯友宜順利被徵召，引起非議。對此，中廣董事長趙少康26日直言，去年九合一大選，前台中市長呼籲不要投給侯友宜、讓他選總統，但侯依舊大贏46萬票，「換句話說：選民不在乎，如果新北選民不在乎，那其他選民在乎什麼？關你們什麼屁事啊？」

立委初選最快明落幕　賴清德喊團結

立委初選最快明落幕　賴清德喊團結

綠中常會大啖「挺台灣」椪餅　賴清德自喻唐僧

綠中常會大啖「挺台灣」椪餅　賴清德自喻唐僧

轟賴清德「精神分裂」　朱立倫連3嗆：拿國民黨的香拜台獨神主牌

轟賴清德「精神分裂」　朱立倫連3嗆：拿國民黨的香拜台獨神主牌

陳琬惠控借名買賣原民保留地　羅文嘉打臉

陳琬惠控借名買賣原民保留地　羅文嘉打臉

關鍵字：

民進黨賴清德2024總統大選2024

讀者迴響

熱門新聞

台啦啦隊赴美奪金　領獎卻播陸國歌

女老師請假25年！退休前身分被取消怒告學校

Gmail「1封信」千萬別點開　網銀帳密全外流

冷空氣來了！午後雨加大　連假變天降9℃

林采緹離婚3年有「新戀情」！

邱琦雯理智線斷「忍妳很久了」開罵王樂妍

男持1公斤大麻被判死　家屬證實今伏法

王子打高爾夫新歡曝光！　《全明星》的她鑽進副駕

「這種蛋白質」別吃太多！醫：恐加速慢性腎衰竭

《超偶》冠軍遭爆秘婚露面了　鬆口認有兒子

「牛魔王」撞樹真相曝！車主送保養竟被偷開釀1死1傷

花監管理員愛上男囚犯！2年密送「8千元保健食品」

台海開戰哪最危險　前軍官點名2地

假日看房就簽約！星期一「爆出傻眼真相」

好市多「1新品翻車了」　苦主怕爆：臭到會尷尬

更多

最夯影音

更多
2童綠燈過馬路險被撞　父傻眼急罵：不用讓？

2童綠燈過馬路險被撞　父傻眼急罵：不用讓？
聯華大火7死！家屬招魂　哥悲喊「下班了」擲允筊

聯華大火7死！家屬招魂　哥悲喊「下班了」擲允筊

趙小僑女兒「雙手捏爆豆腐」　吃得滿地...嘆：媽媽應該都很崩潰

趙小僑女兒「雙手捏爆豆腐」　吃得滿地...嘆：媽媽應該都很崩潰

平時有演練！聯華員工逃惡火　同事躲冷凍庫喪命「可能緊張」

平時有演練！聯華員工逃惡火　同事躲冷凍庫喪命「可能緊張」

24歲白車男心肌梗塞亡　身分為明仁會貼身保鑣

24歲白車男心肌梗塞亡　身分為明仁會貼身保鑣

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面