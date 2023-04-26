侯友宜提前落跑？　趙少康嗆外縣市「關你屁事啊！」：新北市民不在乎

▲國民黨主席朱立倫、新北市長侯友宜。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

新北市議會國民黨團日前提出議事日程表異動，將原訂6月5日開始的施政總質詢提前至4月底舉行，外界解讀是要讓市長侯友宜順利被徵召，引起非議。對此，中廣董事長趙少康26日直言，去年九合一大選，前台中市長呼籲不要投給侯友宜、讓他選總統，但侯依舊大贏46萬票，「換句話說：選民不在乎，如果新北選民不在乎，那其他選民在乎什麼？關你們什麼屁事啊？」

對於侯友宜被徵召態勢越來越明顯，趙少康喊話，侯友宜做為現任市長要挑戰總統當然有利有弊，但他也可藉此展現能力，也許發生什麼大事可以擺平，但要有魄力、決心幹到底。

趙少康指出，去年九合一大選時，競選對手林佳龍呼籲大家不要投侯友宜、讓侯去選總統，但侯友宜還是大贏46萬票，「換句話說：選民不在乎，如果新北市選民不在乎，那其他選民在乎什麼？關你們什麼屁事啊？你們又沒有選他，有誰投他一票嗎？」

趙少康直言，如果國民黨中央一開始覺得侯友宜聲勢很高，那就應該侯友宜一路下去、笑罵由人，氣勢一定強，結果卻一直拖，拖到現在不知怎麼收尾，立法院有一幫人支持侯友宜、一些支持郭台銘，現在連遊戲規則都不清楚，現在不管提名誰，另一方都不服氣。

趙少康批評，侯友宜也很奇怪、心中有一個障礙，一直要等到第一會期總質詢結束，「我不懂啊！這有什麼差別？你就在施政報告直接嗆，我就是要選總統怎麼樣？不行嗎？選民決定的又不是你們（議員）決定的，我不是落跑、我是前進！把政權拿回來！」