立院經濟委員會雲林麥寮農經建設考察　解除保安林成焦點

▲立法委員蘇治芬今日邀立法院經濟委員會到麥寮實地瞭解民眾需求，並請相關單位就農業專區的劃設，及解決保安林存廢問題。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

立法院經濟委員會今（17）日至雲林農經建設考察，蘇治芬立委針對麥寮農村產業發展，請各部會予以協助，結合聯合國永續發展目標，促成低碳農業、永續發展的農業專區。蘇治芬向農委會反映，農業專區的行程程序已經啟動，林務局相關單位應啟動更多活化的可能，因為附近有許多防風林很適合生質能設施。

麥寮鄉面對水利設施、農田荒廢、水圳淤積、水患等環境劣勢與威脅，產業發展受限，迫使新吉村、三盛村及中興村居民長期以來使用保安林土地從事農耕、畜牧、養殖等使用，因世代慣性使用而不知這些土地是非法使用，因而產生衝突，甚至產生訴訟事件，而使民眾困擾不堪。

蘇治芬為解決麥寮鄉沿海地區的農村產業發展的世代問題，使該區居民從事農林漁牧業合法化，並照顧當地居民之生計，以及維護當地環境，今邀立法院經濟委員會到麥寮實地瞭解民眾需求，並請相關單位就農業專區的劃設，構思具發展性農產業專區的未來願景，及解決保安林存廢問題。

雲林縣議員許留賓、蔡永富、顏嘉葦議員，麥寮鄉長蔡長昆都希望相關單位能依據保安林解除審核標準第 2 條第 2 款，保安林經中央目的事業主管機關審查認定為推動產業或公共利益所必要之計畫用地，並經行政院同意，得由中央主管機關解除。

今天與會考察的農委會杜文珍副主委表示，會請農糧署和相關單位輔導和儘速完成專區審查；行政院計畫核定後，就請林務局依保安林解除審核標準第五條規定，邀集專家學者、保安林當地民眾代表參與辦理保安林解除審議。林務局廖一光副局長表示，只要行政院核定專區後，就會依照程序召開保安林審議。

在地的麥寮鄉三盛村長許智斌、中興村長許再發、新吉村長鐘錦翠表達本專區係以「低碳農業及食農教育發展專區」，朝食育農業、減碳家園方向據以規劃，希望讓麥寮除了美生菜成為雲林縣特色的重要生產基地，也能增加農民收益，兼顧居民、政府及環境三方的平衡，讓農民世代安居樂業。

▲蘇治芬今日邀立法院經濟委員會到麥寮實地瞭解民眾需求，並請相關單位就農業專區的劃設，及解決保安林存廢問題。（圖／記者蔡佩旻翻攝）