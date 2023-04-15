資訊科技設備玩闖關　雲林鎮南國小新生報到...助孩子加速學習

▲鎮南國小規劃了「新生報到來鎮南-寓教於樂吉霸分」活動，讓家長和孩子們快樂進校園辦理報到。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣各國小統一在今（15）日辦理112學年小一新生報到活動，今年疫情解禁各校都熱情迎接小一新生，除了讓家長安心完成報到手續，也要讓孩子和家長對學校環境有初體驗的認識；鎮南國小規劃了「新生報到來鎮南-寓教於樂吉霸分」活動，讓家長和孩子們能快樂進校園辦理報到，準備迎接9月開始的小一生活。

今日一早8時許，就有家長帶著孩子到校辦理報到，有的是一家三代一同來報到，孩子及家長們都很開心，家長都表示感謝鎮南國小的用心規劃，真的是寓教於樂，讓孩子喜歡上學校。鎮南國小今年學區新生有145位，報到率9成，未報到的孩子學校會在周一上課時再一一電話洽詢，確認孩子的報到狀況。

▲鎮南國小用心規劃新生報到活動，整台打地鼠機搬進校園，孩子們玩得不亦樂乎。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

教務處黃建中主任表示，「新生報到來鎮南-寓教於樂吉霸分」活動規劃的目的是透過闖關遊戲，提供學校教學成果展現，增進家長與學校教師互動，也讓新生及家長能夠了解學校的辦學特色，並藉由多元知能闖關體驗活動，增進學生閱讀、藝文、科學、運動等各類知識，激發學生學習興趣，並增進親子互動。另外，讓鎮南每個孩子們都能「快樂學習、學習快樂」一直以來是學校辦學的核心價值。

因此，此次新生報到活動，從進校門搭乘鎮南小汽車，到各個關卡讓孩子們體驗學習，完成闖關的孩童可以拿到象徵「吉霸分」(1根蛋捲+2顆雞蛋糕)的點心補充體力，再繼續參加「學力倍增扭蛋集字兌換獎學金」，然後將學力倍增卡放進鎮南專屬的證件套，由校長親自幫孩子掛上，完成頒獎和報到程序，讓新成員快速又開心地融入鎮南家族。

▲讓小一新生使用平板來答題，呼應雲林縣政府教育主軸-科技教育融入課程教學。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

黃建中主任更表示，這次最為特別的是闖關活動，學校利用平板、大屏等資訊科技設備，關主利用大屏講解說明遊戲內容，讓小一新生使用平板來答題，呼應雲林縣政府教育主軸-科技教育融入課程教學，未來將會讓孩子在課程學習有多多利用平板設備學習的機會，提升孩子資訊能力。

家長會長廖梅娜表示，這幾年學校辦學的用心，從各項活動孩子們都非常開心地參與，除了學科能力表現讚，寓教於樂的多元活動，真的是讓孩子「學習快樂 快樂學習」；因此今年有更多的孩子家長在詢問鎮南國小，身為家長會的一份子，都很開心的分享介紹鎮南辦學的好，我們也非常地歡迎小一新生進入鎮南大家庭，一起接受基礎教育。

▲鎮南國小規劃了「新生報到來鎮南-寓教於樂吉霸分」活動，讓家長和孩子們快樂進校園辦理報到。（圖／記者蔡佩旻翻攝）