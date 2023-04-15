砂石車搖搖晃晃騎上分隔島！　指示桿「劈進駕駛座」車頭全爛

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣四湖鄉今（15）日清晨發生一起嚴重自撞事故，一輛砂石車自撞道路指示桿，還卡在分隔島上，38歲的男駕駛更一度受困駕駛座上，獲警消救護人員搶救送醫，幸好僅受到輕傷無大礙。駕駛經酒測後無酒精反樣，詳細肇事原因尚待警方釐清。

▲雲林四湖鄉砂石車自撞電線桿， 車頂上方披掛電線，附近民眾見狀不敢貿然接近。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

今日上午6時31分左右，一輛由李姓男子駕駛的砂石車，行經四湖鄉林厝村由北往南行經中華路，疑似恍神自撞道路指示桿，再撞上分隔島，半邊車頭幾乎全毀，巨大撞擊聲嚇壞附近民眾。

目擊民眾指出，自己在路邊澆花，看到肇事貨車一路搖搖晃晃，突然就撞上來，相當嚇人，駕駛受困在車上，消防人員破壞車體將駕駛救出送醫治療。

▲警消人員破壞車體後順利將駕駛救出送醫。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

撞擊力道猛烈，車禍現場一片狼藉，砂石車頭幾乎全毀，車體下方路面流滿大量油漬、分隔島也多處毀損，因上方有電線垂落，附近民眾不敢擅自接近，趕緊通報119，幸好警消很快抵達現場救出駕駛，駕駛僅受到肢體輕微擦傷，據了解，駕駛經酒測無酒精反應，詳細肇事原因尚由警方進一步調查釐清。

▲砂石車車頭嚴重毁損幸駕駛僅受輕傷。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





▲目擊民眾指出，自己在路邊澆花，看到肇事貨車一路搖搖晃晃，突然就撞上來。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

