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這個男人超級暖！　阿北卡車流中....他衝下警車扶過馬路

▲林小姐表示，這個畫面真的太美、太溫暖，實在令人很感動，立刻拍下來分享到群組與朋友們分享，友人也在群組回應「人間處處有溫情」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲林小姐表示，這個畫面真的太美、太溫暖，實在令人很感動，立刻拍下來分享到群組與朋友們分享，友人也在群組回應「人間處處有溫情」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

扶老太太過馬路的日行一善，常被網友用來開玩笑，但在雲林這警員的心中，可不是玩笑話。昨（14）日西螺鎮有一名民眾開車行經平和南路，發現一位行動不便老翁過不了馬路、嚇得站在路中間不敢動，正要前往幫忙之際，路旁急停一輛警車，警員一個箭步衝上前纏扶，令民眾感動得拍下照片傳到群組與友人分享這「暖暖的一幕」。

西螺鎮民林小姐昨日下午近17時下班返家途中，行經平和南路與西興南路口，停紅綠燈時發現前方便利商店前的斑馬線上有一位拄著枴杖行動不便的老翁，用非常小的步伐碎步急著過馬路，但仍然趕不及燈號變換前抵達對面，便卡在路中間，該路口為5叉路、且鄰近黃昏市場，每到下班下課時間車流相當多，老翁被往來的車流嚇到呆站路中央不敢動，還好警員緊急救援。

▲林小姐表示，這個畫面真的太美、太溫暖，實在令人很感動，立刻拍下來分享到群組與朋友們分享，友人也在群組回應「人間處處有溫情」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲林小姐立刻拍下被警員超暖舉動，分享到群組與朋友們分享。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

林小姐受訪表示，阿伯當時小碎步過馬路，來不及只好停在路中間，車子瞬間來來往往，阿伯嚇得不敢走呆站原地不停轉頭前後看怕被車撞到，自己本來把車子開到阿伯的附近正要停下來時，發現一輛車快速超前到我前方靠邊停，衝下一名警員快速到阿伯身邊去攙扶他，看起來是一邊安撫一邊扶著他慢慢過完馬路，到確定阿伯到達安全位置才離開。

▲林小姐表示，這個畫面真的太美、太溫暖，實在令人很感動，立刻拍下來分享到群組與朋友們分享，友人也在群組回應「人間處處有溫情」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲埤源派出所警員王證喬落實勤務並熱心助人，深獲鄰里讚賞。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

西螺警分局說明，該名警員為埤源派出所警員王證喬，當時正執行16時至18時單人巡邏勤務，其於警專24期畢業、從警已逾16年，於去年9月16日甫從新北市政府警察局統調回到故鄉雲林，10月便在人煙稀少的產業道路水溝中救起摔落多時無人察覺的83歲黃姓老翁，家屬一把鼻涕一把眼淚急奔派出所頻頻道謝，警員王證喬落實勤務並熱心助人，深獲鄰里讚賞。

▲林小姐表示，這個畫面真的太美、太溫暖，實在令人很感動，立刻拍下來分享到群組與朋友們分享，友人也在群組回應「人間處處有溫情」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲事發地點為5叉路口，因該處為市區至黃昏市場主要路口，每至下班下課時間往來車流相當多。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲林小姐表示，這個畫面真的太美、太溫暖，實在令人很感動，立刻拍下來分享到群組與朋友們分享，友人也在群組回應「人間處處有溫情」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲埤源派出所警員王證喬落實勤務並熱心助人，深獲鄰里讚賞。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
▲林小姐表示，這個畫面真的太美、太溫暖，實在令人很感動，立刻拍下來分享到群組與朋友們分享，友人也在群組回應「人間處處有溫情」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲林小姐表示，這個畫面真的太美、太溫暖，實在令人很感動，立刻拍下來分享到群組與朋友們分享，友人也在群組回應「人間處處有溫情」。（圖／林小姐授權）
 

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