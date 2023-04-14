勞動部長許銘春南下雲科工臺旺公司　 參訪、關心地方廠商需求

▲勞動部長許銘春參訪臺旺食品工業，並與雲科工廠商座談交流。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

勞動部長許銘春為了近一步解各地廠商人力需求狀況，特地南下雲林科技工業區參訪臺旺食品工業公司，對於該公司近年運用勞動部資源進用多名中高齡與身障員工，現已超過總員工數3成，為友善職場的優良廠商，勞動部長許銘春更是特別給予肯定，並於參訪後與多家企業代表座談交流。

臺旺公司以食品加工為主，並致力於提升農產品的附加價值，產品包括農產品原料、素食調味醬料、即食零嘴與沖泡飲品等，目前有慈心有機、HALAL、HACCP暨ISO22000等認證，是國內素食的重要生產基地，未來，透過新產品的開發，亦期望繼續創造農產品的多元性，也期盼能強化農產轉生技之發展。

▲勞動部長許銘春參訪臺旺食品工業，並與雲科工廠商座談交流。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



參訪行程中，勞動部長許銘春在臺旺食品公司董事長陳麒升、勞動力發展署雲嘉南分署長劉邦棟、雲林科技工業區服務中心主任張勝智等人陪同下進行，隨後也與多位雲科工廠商代表進行意見交流，實際了解與關心廠商經營環境與人力需求，並就缺工及移工問題交換意見。

會中有廠商對於勞動部推出的「移工留才久用方案」與強調先雇後訓的「青年就業旗艦計畫」相當肯定，許銘春說，只要能協助廠商解決缺工問題的方案，勞動部都願意做，希望創造勞資雙贏局面，未來企業有好的建議，勞動部都會持續聆聽。

▲此次交流雲科工廠商包括誌懋公司董事長蘇振毅、巧新科技工業副總經理黃冠賓、宇榮高爾夫總經理李宗唐、旭然國際副總經理李金揚、明基材料經理趙國宏等人都出席參與。（圖／記者蔡佩旻翻攝）