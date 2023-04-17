東仁安居社會住宅開工動土典禮　陳揆：20萬戶社宅目標達標近7成

▲行政院長陳建仁今日前往雲林縣虎尾鎮出席「東仁安居社會住宅開工動土典禮」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

位於雲林縣虎尾鎮「東仁安居社會住宅」今（17）日舉行開工動土典禮，行政院長陳建仁蒞臨會場後，首先聽取國宅及都更中心代理董事長花敬群進行工程簡報，了解全國社宅推動情形、工程興辦規劃、特色及期程等資訊。致詞結束後，與現場貴賓一起進行祈福祝禱儀式，上香祈求工程順利，並執金鏟起鍬三鏟，完成動土儀式。

行政院長陳建仁表示，政府積極興建社會住宅目前已直接興建近7萬5千戶、包租代管約6萬5千戶，距離8年20萬戶的規劃已達到近7成，此外，為減輕年輕租屋族及中低薪房貸族的壓力，政府也規劃放寬「300億元中央擴大租金補貼專案」的申請資格，並於疫後特別條例中提出「中產以下自用住宅貸款戶支持方案」，盼在中央與地方、民間持續努力下，共同打造溫暖而堅韌的台灣。

▲雲林縣虎尾鎮「東仁安居社會住宅」今日舉行開工動土典禮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

院長陳建仁指出，政府用心規劃社會住宅，除了符合綠建築、智慧建築、耐震及無障礙住宅等標章外，亦規劃設置太陽能光電，並導入先進科技技術，提供弱勢族群最好的照顧及居住環境，更重要的是能夠增設日照中心或托嬰中心，以愛與溫暖的心打造一個堅韌的住宅，陳院長強調，政府對雲林鄉親的照顧一向不遺餘力，將持續規劃在雲林興建更多社宅，預計完成600戶。

此外，院長陳建仁指出，為減輕年輕租屋族壓力，政府推出「300億元中央擴大租金補貼專案」，而內政部未來將採取隨到隨辦方式，不再限制申請期限，且配合民法成年年齡下修至18歲，申請租屋補貼年齡也將從20歲降至18歲，讓更多在外租屋的大學生能夠受惠，真正落實居住正義。

政府也在「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」中，規劃「中產以下自用住宅貸款戶支持方案」，針對符合一定條件資格的房貸族，提供每戶一次性3萬元的支持，預計將可減輕55萬戶房貸族的負擔。

▲行政院長陳建仁與現場貴賓一起進行祈福祝禱儀式，執金鏟起鍬三鏟完成動土儀式，並於金鏟簽名。（圖／記者蔡佩旻翻攝）