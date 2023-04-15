打詐+婦幼交安宣導　台西警深入社區與居民互動熱絡

▲警方針對網路購買遊戲點數、買賣寶物武器等詐騙手法進行宣導，讓孩子們免於誤入陷阱受詐騙。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

「簡訊通知你領6000元，這是詐騙鄉親千萬不要上當！」雲林縣警察局台西分局四湖分駐所於四湖鄉參天宮舉辦社區治安座談會，由副分局長章仙枝帶領幹部參加，邀請村長、協勤民力幹部、代表及社區民眾，現場共聚集了約共50人共襄盛舉互動熱絡。

台西警分局表示，座談會中除了進行婦幼安全、交通安全及預防犯罪宣導外，對於最近熱門的議題「全民普發6000元」防詐與民眾進行互動交流。四湖分駐所所長蔡宗錡說明，「普發6000元ATM領現金於4月10日上路，政府不會發簡訊或電子郵件通知領錢或登錄，也不會電話要求到ATM或網銀操作轉帳，請民眾務必提高警覺，千萬不要上當，以免個資被竊或遭詐騙；若遇可疑網站或訊息，立即撥打165反詐騙專線查詢。

警方指出，最近正值車輛使用牌照燃料稅繳納，詐騙集團搭上普發6000元順風車，傳送簡訊通知儘速繳納通知並附上點選網址，這是詐騙民眾不要相信，坐在台下的村民立即大喊「我媳婦有收到我們沒理它！」現場有不少媽媽帶著孩子前來參加，警方也針對網路購買遊戲點數、買賣寶物武器等詐騙手法進行宣導，讓孩子們免於誤入陷阱受詐騙。

▲雲林縣警察局台西分局四湖分駐所在四湖鄉參天宮舉辦社區治安座談會，由副分局長章仙枝帶領幹部參加。（圖／記者蔡佩旻翻攝）