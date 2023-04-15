　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

打詐+婦幼交安宣導　台西警深入社區與居民互動熱絡

▲雲林縣警察局台西分局四湖分駐所在四湖鄉參天宮舉辦社區治安座談會。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲警方針對網路購買遊戲點數、買賣寶物武器等詐騙手法進行宣導，讓孩子們免於誤入陷阱受詐騙。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

「簡訊通知你領6000元，這是詐騙鄉親千萬不要上當！」雲林縣警察局台西分局四湖分駐所於四湖鄉參天宮舉辦社區治安座談會，由副分局長章仙枝帶領幹部參加，邀請村長、協勤民力幹部、代表及社區民眾，現場共聚集了約共50人共襄盛舉互動熱絡。

台西警分局表示，座談會中除了進行婦幼安全、交通安全及預防犯罪宣導外，對於最近熱門的議題「全民普發6000元」防詐與民眾進行互動交流。四湖分駐所所長蔡宗錡說明，「普發6000元ATM領現金於4月10日上路，政府不會發簡訊或電子郵件通知領錢或登錄，也不會電話要求到ATM或網銀操作轉帳，請民眾務必提高警覺，千萬不要上當，以免個資被竊或遭詐騙；若遇可疑網站或訊息，立即撥打165反詐騙專線查詢。

警方指出，最近正值車輛使用牌照燃料稅繳納，詐騙集團搭上普發6000元順風車，傳送簡訊通知儘速繳納通知並附上點選網址，這是詐騙民眾不要相信，坐在台下的村民立即大喊「我媳婦有收到我們沒理它！」現場有不少媽媽帶著孩子前來參加，警方也針對網路購買遊戲點數、買賣寶物武器等詐騙手法進行宣導，讓孩子們免於誤入陷阱受詐騙。

▲雲林縣警察局台西分局四湖分駐所在四湖鄉參天宮舉辦社區治安座談會。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣警察局台西分局四湖分駐所在四湖鄉參天宮舉辦社區治安座談會，由副分局長章仙枝帶領幹部參加。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►砂石車搖搖晃晃騎上分隔島！　指示桿「劈進駕駛座」車頭全爛

►這個男人超級暖！　阿北卡車流中....他衝下警車扶過馬路

►雲林湖山水庫蓄水量「逼近最低紀錄」　即起供水量每日減少5萬噸

►沒車牌照樣找得到！　斗六警過攄監視器...火速尋回民眾失竊鐵馬

►警扮買家面交逮人　19歲包手男狼狽趴地被捕...身上搜出40包毒

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
阿喜「刷牙流血」以為擦藥就好！　醫告知：整個爛掉了
「跨性別網紅」喝一口　百威啤酒母公司市值蒸發1600億
國光女神Lala分享哺乳方式！　泡湯「腳開開任看」
快訊／襲擊岸田　「24歲黑衣男」身分曝光
女兒剛出生就入獄20年！老了癱瘓要她撫養　判決出爐
選秀爆衝突！　台練習生遭狠嗆「去學韓文」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

打詐+婦幼交安宣導　台西警深入社區與居民互動熱絡

科技輔助全景觀　南消四大隊超前部署驗證演練

花蓮兩潭自行車道升級！強化景觀與安全　更新彩色鋪面優化

行政執行署直播檔案應用推廣　署長廣播朗讀「同島一命」小卡

環花東自行車賽登場！178公里11小時內完成　15國2500選手參賽

Global Mall屏東市祭「6000元放大術」　消費6千加碼抽6千點

黃偉哲與國軍深化合作　為維護國家安全努力

走進討海人的世界 東港食魚教育展4／17開展

台南單身聯誼「男性大超標」！緊急停止報名　粉專傻眼：男上加男

《眾神護新北》廟宇集章起跑　送限量復刻 「五路光明燈」

戳破氣球公開寶寶性別！小姊姊一刀讓答案隨風去

台南獨家「巨無霸珍奶」 仙草凍＋波霸多到滿出來

爭鮮76歲「阿嬤員工」搬7盒飯　汐止店做19年：要做到不能做

李多慧品嘗台灣點心　露幸福臉：太好吃！

李多慧合體樂天女孩應援　狂放電眼表情超卡哇伊❤

李多慧燦笑應援初登場　球迷擠爆三壘「髮香區」

中職2球迷爭搶界外球！　男下秒暖心送她全場歡呼

TORO逾10年沒上台表演！　幕後練舞公開...身手沒退步

野生「3天王」深夜現蹤球場！　周杰倫、蕭敬騰神配合「狂進球」

李多慧電臀影片破百萬點閱爆紅　自曝小時候其實超害羞

打詐+婦幼交安宣導　台西警深入社區與居民互動熱絡

科技輔助全景觀　南消四大隊超前部署驗證演練

花蓮兩潭自行車道升級！強化景觀與安全　更新彩色鋪面優化

行政執行署直播檔案應用推廣　署長廣播朗讀「同島一命」小卡

環花東自行車賽登場！178公里11小時內完成　15國2500選手參賽

Global Mall屏東市祭「6000元放大術」　消費6千加碼抽6千點

黃偉哲與國軍深化合作　為維護國家安全努力

走進討海人的世界 東港食魚教育展4／17開展

台南單身聯誼「男性大超標」！緊急停止報名　粉專傻眼：男上加男

《眾神護新北》廟宇集章起跑　送限量復刻 「五路光明燈」

鏡頭還在拍！孫生突被問「比林襄還香嗎」 真實反應全放送：你幼不幼稚

《歸路》譚松韻私下就是貪吃嘴　減肥秘訣揭曉，靠5招肉臉變錐子臉

55歲伊能靜遭酸「手藏不住年紀」，她親回：不對別人指點是內在修養

長腿叔叔是你！百位家扶兒包場樂看瑪利歐　背後善心人曝光

她婚後重大決定「1件事」　人生瞬間翻轉！收入激增

美術館開放戶外區！新北「13大節慶」一次看　蝶戀、桐花季日期出爐

籃籃快看！別管世足了　台灣女足天花板「木蘭聯賽」4／22高雄首戰

井柏然、劉雯黏T緊勾逛街！　後方男子1穿著「被認李榮浩」網友大歪樓

水情拉警報！明德水庫蓄水率降至紅色警戒區　今緊急進行人造雨

龍巖李世聰追思會辦在這　現場戒備森嚴

怕怕！小寶寶洗澡表情逐漸母湯 淚眼求馬麻：快把人家抱起來啦

地方熱門新聞

單身聯誼男性大超標！緊急停止報名

學術雙科奪冠！羽球美少女運動獨招上中山大學

婦登山迷路　老公賞鳥報案求援

科技執法民眾不滿　警車升級Volvo挨轟

桃園共享行銷庇護工場4/14開幕

打造自行車友善城市　侯友宜：再增40公里自行車道

黃偉哲與國軍深化合作

貢寮海岸「鵝仔菜」　嚐鮮美味又營養

地方人士捐贈動保車輛

台東漁民捕獲50尾地震魚！專家曝原因

小型昆蟲密度升高　農改場籲防治

嘉義紅豆餅公明店要關了！老闆曝無奈原因

南消四大隊超前部署驗證演練

台南市環保局抓偷排廢水揪出違法電鍍廠

更多熱門

相關新聞

收燃料費簡訊急繳款！沒「gov.tw」險被騙

收燃料費簡訊急繳款！沒「gov.tw」險被騙

每年4月為使用牌照稅開徵期間，近日陸續有民眾向該雲林縣稅務局反映，收到燃料費催繳詐騙簡訊。民眾原本以為是牌照稅誤植燃料稅没有繳納，前往群問後再經該稅務局說明，才知道這手機裡收到的是燃料費催繳詐騙簡訊，而非稅務局向民眾催繳。

砂石車騎上分隔島！指示桿劈進駕駛座

砂石車騎上分隔島！指示桿劈進駕駛座

阿北卡車流中　警衝下車扶他過馬路

阿北卡車流中　警衝下車扶他過馬路

雲林推智慧行動急診室！救護車配備升級

雲林推智慧行動急診室！救護車配備升級

湖山水庫水量逼近最低紀錄　即起供水量減少5萬噸

湖山水庫水量逼近最低紀錄　即起供水量減少5萬噸

關鍵字：

打擊詐騙雲林台西警分局治安座談

讀者迴響

熱門新聞

李燕停車場「40秒激吻片」曝光！

LINE「1折貼圖」快閃上架！17款只要6元

戶頭多出400萬！陸警校生「沒花掉一毛錢」遭判無期

「一堆蛋販賣」遭罵　老闆說話了

《黑澀會》鄭靚歆出櫃認「掉粉1000人」

孫德榮開砲「做給我看啊，戰組」　館長在旁邊

單身聯誼男性大超標！緊急停止報名

回家目擊「老公、小三裸體躺床」內褲丟桌上！人妻崩潰

白癡公主拍片途中喪父　挨酸「竟還繼續玩」罕動怒

快訊／國三今晨重大車禍！　3車撞毀車頭6傷

重機停汽車格　竟遭貼「違法佔用車位」

蝦皮手續費「5/1調漲」　賣家火大灌爆粉專

獨／玖壹壹春風「二哥」自轟亡　他貼黑白合照悲悼

開公司培訓藝人破產欠債挨告　商演女強人墜樓亡

「大眼辣媽」34歲生9胎未結紮！

更多

最夯影音

更多
戳破氣球公開寶寶性別！小姊姊一刀讓答案隨風去

戳破氣球公開寶寶性別！小姊姊一刀讓答案隨風去
台南獨家「巨無霸珍奶」 仙草凍＋波霸多到滿出來

台南獨家「巨無霸珍奶」 仙草凍＋波霸多到滿出來

爭鮮76歲「阿嬤員工」搬7盒飯　汐止店做19年：要做到不能做

爭鮮76歲「阿嬤員工」搬7盒飯　汐止店做19年：要做到不能做

李多慧品嘗台灣點心　露幸福臉：太好吃！

李多慧品嘗台灣點心　露幸福臉：太好吃！

李多慧合體樂天女孩應援　狂放電眼表情超卡哇伊❤

李多慧合體樂天女孩應援　狂放電眼表情超卡哇伊❤

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面