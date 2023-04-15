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斗六市長青食堂中央廚房揭牌　可提供2千長者營養均衡餐食

▲梅林文教活動中心之長青食堂中央廚房，啟用後初步辦理社口里、公正里、成功里、忠孝里及信義里服務近800位長者。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲梅林文教活動中心之長青食堂中央廚房，啟用後初步辦理社口里、公正里、成功里、忠孝里及信義里服務近800位長者。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

斗六市公所一直以來積極配合雲林縣政府照顧長者福利，並推動長青食堂政策，每週平日均提供斗六市65歲以上長者約3000人營養又健康的中餐服務。針對市區部分已完成梅林文教活動中心之長青食堂中央廚房，啟用後初步辦理社口里、公正里、成功里、忠孝里及信義里，落實在地老化之精神。

斗六市公所說明，透過社區長輩強烈建議及需求，在縣長張麗善及市長林聖爵和市公所團隊克服重重困難之下，擇定梅林文教活動中心規劃長青食堂中央廚房修繕工程，於今年2月完工，斥資逾千萬同時辦理餐食委外經營發包，由梅景食品公司承包，預計可供應2100位長者取餐。

副縣長謝淑亞表示，斗六市年滿65歲以上長者達17940人，佔總人口比例16.6%，因市區內有多個社區無活動中心或是無廚房設施，無法提供長者供餐服務，因此規劃長青食堂中央廚房修繕工程，4月6日開始試辦斗六市社口、公正、成功、忠孝及信義社區等5處食堂，未來將逐步增加供餐量能，讓長青食堂不僅是共餐場所，更是推展社會福利的重要場域。

▲梅林文教活動中心之長青食堂中央廚房，啟用後初步辦理社口里、公正里、成功里、忠孝里及信義里服務近800位長者。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲梅林文教活動中心之長青食堂中央廚房，啟用後初步辦理社口里、公正里、成功里、忠孝里及信義里服務近800位長者。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗六市長林聖爵表示，斗六市公所設置中央廚房配合縣府政策開辦長青食堂服務計畫，結合活動中心無法設置廚房的社區，能使用中央廚房的送餐服務，縣府補助設施設備費400萬元及補助餐食費、公共意外責任險及食物險、志工業務費、雜支等業務費416萬餘元，共計補助816萬餘元。

市公所另自籌修繕經費600萬元，以及每餐由公所補助20元餐食費，加上縣府補助的30元餐食費，等於長者只要負擔10元銅板價就可享用一餐，預計最多可供應2100位長者共餐，滿足斗六市長者用餐需求。

斗六市長林聖爵說，期待透過中央廚房功能、餐飲統一處理、集中採購、確保食材優質新鮮、降低成本及人力資源等等，專業運輸分送到各社區長青食堂，提供長者每日營養健康的餐食，也藉此機會與老鄰居、老朋友聊天閒話家常，健康快樂過每一天，也讓外出工作的子女能夠放心、安心。

▲梅林文教活動中心之長青食堂中央廚房，啟用後初步辦理社口里、公正里、成功里、忠孝里及信義里服務近800位長者。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲透過中央廚房功能、餐飲統一處理、集中採購、確保食材優質新鮮、降低成本及人力資源。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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