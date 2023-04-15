余治明接掌國民黨基隆青工總會長　推動各項青年人才培力

▲新任總會長余治明率七區新任會長及會員出席。（圖／國民黨基隆市黨部提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

國民黨基隆市黨部今（15日）舉辦「第14屆基隆市青工會總會長及各區會長授證典禮」，全國青工總會秘書長吳禹辰及新北市青工總會長葉瀚謙到場觀禮，並由基隆市府發言人余治明接任總會長，新任余總會長率七區新任會長及會員踴躍出席，展現國民黨在基隆培養年輕人、重視年經人的態度。

總會長余治明致詞時表示，他在17歲提出入黨申請，正式成為中國國民黨的一員，孫運璿、尹仲容、李國鼎等人，在國家危難的時候，他們挺身而出，是他心中永遠的典範，他也暗自許下誓言，要做一個「對於國家社會有幫助的人」；去年底基北北桃四座城市，重返藍天，可以說是相當漂亮的一場勝利，國民黨的勝利，是那些充滿想法與行動力的年輕人回來了。

▲余治明（右）接掌國民黨基隆青工總會長。

余治明說，他將訂下「在地認同、社會公益、青年培力」這12字的方略，做為我們基隆青工總會的發展主軸。我們要替國民黨的青年，打下扎實的理論與實用基礎，培養優秀的黨內人才。

主委吳國勝說，青年是城市活力的來源，也是推動城市新生的動力，基隆是一個非常重視年輕人意見的城市，從謝國樑市長成立青年委員會，青年代表可透過參與公共事務發聲、參與政策制定，國民黨也會持續推動各項青年人才培力及輔導，讓更多有公共參與熱誠之優秀青年，加入國民黨的大家庭。

吳國勝表示，青工會總會不僅是代表性的形成，更強調青年公共事務的參與性，廣納各領域的青年代表，實質吸取青年意見，並接軌在學青年、社會青年將問題轉化為未來政黨發展的意見，並結合民間相關社團、政府機關及學校，推動社會青年聯繫及服務工作。