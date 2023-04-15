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基隆Podcast第11集！暢談催生青委會心情　打造友善創業空間

▲基隆Podcast第11集！談催生青委會心情 打造友善創業空間。（圖／基隆市政府提供）

▲基隆青年事務委員會成立，打造友善青年築夢創業基地。（圖／基隆市政府提供）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府推出網路廣播節目「基隆Podcast」，今（15日）第11集特別邀請產發處長林鼎超、基隆市青年事務委員會委員王麒舜，一同分享基隆的創業、就業等青年關切的議題，期望透過與青年的交流，一同打造基隆成為青年的逐夢城市。
 
林鼎超提到，各縣市均有設立青年事務委員會的機制，全台僅剩三個縣市還未成立，因此在上任後積極推動，終於在3月29號青年節這天，首度成立第一屆青年事務委員會，讓基隆的青年都能夠參與公共事務。廣邀18至40歲關心基隆市務的年輕人參加，吸引了很多的學生、甚至是社會人士也都來報名，最後經過面試後，由23位成員脫穎而出，成為今年度的青年委員。

▲基隆Podcast第11集！談催生青委會心情 打造友善創業空間。（圖／基隆市政府提供）
 
青年委員王麒舜的經歷非常豐富，除了從事崁仔頂的糶手（魚貨拍賣員）、船運業，也曾經參與走讀來介紹基隆，王麒舜表示，在這些工作中發現到基隆是個國際港口，應該去認真思考如何行銷基隆，便在四十歲的時候報名青年事務委員會。他也提到，基隆當前青年最重要的議題就是如何讓青年根留基隆，他認為可以從青年創業、文藝創作、志願服務、人才培養四個面向努力，串聯起來後便能改變基隆的產業風氣。
 
林鼎超提到，為了打造友善的創業空間，未來也將打造共享的辦公空間，未來可以提供辦公空間、會議室以及其他設施，提供創業團隊或小型企業較低負擔的工作空間，他也表示，目前也與北北桃簽署MOU，整合基北北桃的辦公資源，讓創業者的跨域辦公能更為便利。
 
主持人余治明表示，青年是這個社會最重要的支柱，他們充滿活力、 豐富的夢想及堅韌的執行力，在各個領域發揮才能，為了傾聽青年的聲音，傾聽他們的想法可以被納入市政的藍圖，基隆市政府首度在今年成立青年事務委員會讓市府可以知道青年的需求，我們相信產發處能從各方青年委員的角度，解決交通、居住、創業等問題，讓基隆成為年輕人的逐夢基地。

基隆Podcast／Apple Podcast：https://pse.is/4tvfwr

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