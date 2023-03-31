好開心！蔣萬安兒童節送大禮　4月選一天「上課10分鐘、下課40分鐘」

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

兒童節即將到來，台北市政府送大禮給北市兒童！台北市長蔣萬安今（31)日宣布，學校可於4月份選擇一天翻轉上下課時間，上課10分鐘、下課40分鐘，讓學生可以選擇做自己想做的事，如閱讀、下棋、運動等，成為自己學習的主人，進行多元探索、自主學習，展現孩子的無限創意及無限可能。

北市府為迎接兒童節，準備「翻轉上下課」、「降低幼兒園師生比」及「班班智慧大螢幕」三大禮物送給學生，讓學生能夠放心成長、安心學習。

台北市政府今日於市府1樓大廳舉辦2023台北兒童月系列活動發布記者會，由蔣萬安宣布啟動2023兒童月系列活動以及三大教育政策作為禮物送給學童們。第一項政策是「翻轉上下課」。為了慶祝兒童節，除了各校結合校訂課程，辦理多元創意的慶祝活動，學校於4月份可以選擇一天翻轉上下課時間，上課10分鐘、下課40分鐘，讓學生可以選擇做自己想做的事，如閱讀、下棋、運動等，成為自己學習的主人，進行多元探索、自主學習，展現孩子的無限創意及無限可能。

第二項政策「降低幼兒園師生比」，為優化幼兒園教保服務品質，臺北市將全面盤點各行政區公共化量能及招生情形，「分年、分區域及增班設園」等方式降低幼兒園師生比，3年內達成全面調降幼兒師生比至1：12，讓幼兒教保服務環境的師生幸福感加倍。

第三、目前北市國小三到六年級已實施班班大螢幕政策，在未來，國高中每班也將都有智慧大螢幕，讓老師的教學還有學生繳交作業以及課堂回答提問，都能夠更便利、即時，這部分北市府也都編列了預算，未來北市小學三年級一路到高中，都可以藉由科技輔助使學習吸收更加有效率。



蔣萬安強調，兒童月優惠措施不只這樣，自4月1日開始許多場館藝文表演，都會讓孩子可以免費優待進場，另外捷運公司推出4月1日到5日搭乘捷運、貓纜、小巨蛋冰上樂園、兒童新樂園(含1位陪同家長)，六歲以上未滿十二歲學童都是免費，這些優惠措施就是要讓孩子盡情揮灑，充分體驗。

蔣萬安補充，這邊也要跟所有的校長老師家長們說辛苦了，因為一路栽培孩子帶著他們成長，其實需要大家共同的努力，不只是家長的陪伴，老師細心地付出、呵護更是功不可沒，在這邊誠摯地謝謝大家，讓孩子在一路成長的旅途上都能夠這麼順利，表現這麼優異。