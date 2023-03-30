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蔣萬安恢復YouBike前30分鐘免費　柯文哲嗆大撒幣：新北、高雄都取消

▲▼柯文哲批評蔣萬安恢復YouBike前30分鐘免費政策是走回頭路。（圖／翻攝自柯文哲臉書粉專）

▲柯文哲批評蔣萬安恢復YouBike前30分鐘免費政策是走回頭路。（圖／翻攝自柯文哲臉書粉專）

記者袁茵／台北報導

台北市長蔣萬安曾於競選期間拋出，要恢復YouBike前30分鐘免費政見，引發前台北市長柯文哲擔憂，恐再面臨無車可借問題。蔣萬安29日再表達，明年1月要恢復前30分鐘免費，並預計今年上半年增加1780台YouBike，使柯文哲30日批評，連新北市、高雄市都取消免費，台北市卻要討好選民大撒幣、走回頭路。

柯文哲30日於臉書表示，「財政紀律」是政治價值，更是政治良心，因為天下沒有白吃的午餐，市庫也不是用之不竭的聚寶盆，當蔣萬安宣佈從明年1月起，台北要恢復Youbike前30分鐘免費政策時，「我們就必須問『錢從哪裡來』？」

柯文哲提及，自己擔任台北市長時取消Youbike前30分鐘免費，改為前30分鐘收5元、市府補助5元，是因為Youbike設置的目的是推廣綠色運輸，鼓勵大家多搭乘捷運、公車，最後一哩路再騎Youbike接駁。

柯文哲指出，當時調查發現，若全部免費，許多人會把Youbike當作運動休閒器材，一個月只用一次的人達到70％，結果真正需要Youbike通勤的人一車難求、無法達成促進綠色運輸的終極目的、還使維修成本大為提高。

柯文哲說明，前30分鐘雖然使用者收5元，政府也要再補貼5元，他任內北市府每年就要補助2億多，如今在站點與車輛數增加更多的狀況下，全部免費帶來的市庫支出與壓力，至少要增加一倍、一年上看5億。

柯文哲強調，2019年與2020年，新北與桃園市就曾經因為前30分鐘免費政策，被自家審計處點名檢討，認為為了政府財政永續，應該回歸使用者付費，眼看新北、高雄市都已經取消免費，台北市卻要討好選民大撒幣、走回頭路，對綠色運輸推廣沒有實質好處。

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