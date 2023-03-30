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北市YouBike將恢復前30分鐘免費　柯文哲不解：錢從哪來？

▲新北YouBike2.0突破400站 土城、深坑、瑞芳正式啟用營運。（圖／新北市交通局提供）

▲台北市長蔣萬安日前宣佈，北市YouBike明年1月恢復前30分鐘免費。（圖／新北市交通局提供）

記者隋昊志／綜合報導

台北市長蔣萬安日前正式宣布，台北市從明年1月起，將恢復YouBike前30分鐘免費。對此，前台北市長柯文哲直言，市庫不是用之不竭的聚寶盆，不解「錢從哪裡來」？

▲▼台北市長蔣萬安出席112年北市府模範公務人員暨優秀青年公務人員表揚典禮。（圖／記者陳家豪攝）

▲台北市長蔣萬安日前宣佈，北市YouBike明年1月恢復前30分鐘免費。（圖／記者陳家豪攝）

對於北市YouBike明年將恢復YouBike前30分鐘免費，前台北市長柯文哲在臉書發文表示，財政紀律是政治價值，更是政治良心，天下沒有白吃的午餐，市庫也不是用之不竭的聚寶盆，蔣萬安宣佈從明年1月起，台北要恢復這項政策「錢從哪裡來」？

柯文哲指出，在他台北市長任內取消YouBike前30分鐘免費，改為前30分鐘收5元、市府補助5元，是因為YouBike的設置目的，是為了推廣綠色運輸，鼓勵民眾多搭乘捷運、公車，最後一哩路再騎YouBike。

▲▼柯文哲4日出席「2023年音樂與潮流鞋市集」。（圖／記者蘇晏男攝）

▲北市YouBike明年1月恢復前30分鐘免費，前台北市長柯文哲不解「錢要從哪來？」。（圖／記者蘇晏男攝）

柯文哲提到，當時調查發現，若YouBike全部免費，許多人會把YouBike當作運動休閒器材，統計上，一個月只用一次的人會達到70%，結果會導致真正需要靠YouBike通勤的人一車難求，反而無法達成促進綠色運輸的終極目的，還會造成維修成本大為提高。

柯文哲表示，他任內的YouBike政策，北市府每年要補助2億多，如今在站點與車輛數增加更多的狀況下，全部免費帶來的市庫支出與壓力，至少要增加一倍，一年上看5億。

柯文哲提醒，2019年、2020年，新北市與桃園市就曾經因為前30分鐘免費政策，被自家審計處點名檢討，認為為了財政永續，應該回歸到使用者付費。眼看新北、高雄市都已經取消免費，台北市卻要討好選民大撒幣走回頭路，對綠色運輸推廣沒有實質好處。

蔣萬安日前指出，今年上半年規劃先增加1780台YouBike，等到前30分鐘免費政策於明年1月上路後，會做更有效率的配置，目前正在進行相關數據資料分析，希望盡量維持週轉率或更優化。

為了解決熱門站點常會有無車可借，甚至到目的地無停車柱可還車的情況，蔣萬安表示，自己已指示交通局，會在上半年進行小規模的車輛增加，並請交通局、資訊局透過數據資料分析，做更有效率、更聰明的配置，提升整體優化調度，真正解決目前在熱門站點無車可借、無柱可還狀況。

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