4／1~4／5兒童免費！北捷、貓纜自由搭　兒童新樂園入園免門票

▲台北捷運公司推出兒童節優惠活動。（圖／台北捷運公司提供）

記者袁茵／台北報導

4月1日至5日連假期間，台北捷運公司推出一系列活動，凡設籍台北市的6歲以上、未滿12歲學童，持數位學生證或兒童優惠卡及臨櫃購買兒童票，可免費搭乘捷運；兒童節期間也在兒童新樂園推出多項優惠，包括國小（含）以下學童憑證可享門票免費優惠，並可至貓空纜車兌換「免費搭乘券」。

台北捷運公司提及，4月1日至4日兒童新樂園營運時間延長至晚間9時，4月5日收假日則維持晚間6時閉園；4月1日至5日止，只要國小（含）以下學童，持2023兒童月摺頁、數位學生證、學生證或健保卡等身分證明文件，連同陪同家長1位，可享免費入園優惠，園內遊樂設施則正常收費。

若4月1日至4日止，每日16時至21時期間購買「星光樂FUN券」，便可享5折優惠（原價200元），並無限暢玩園區13項遊樂設施，讓小孩玩到不想回家。

北捷表示，首次於兒童節期間（4月1日至4日）推出許願綻Fun星空煙火秀，每日晚間8時，於園區天空步道區域絢爛施放；且遊客持「一日樂FUN券」，可至服務台填寫許願內容，由工作人員協助投影至園區火山牆面，誠心祝福遊客心願實現、美夢成真，投影時間為每日晚間7時至9時。

另外，貓空纜車於4月1日至5日止，全國國小（含）以下兒童，持2023兒童月摺頁、數位學生證、學生證或健保卡等身份證明文件，至貓纜各車站兌換「免費搭乘券」1張，當日可無限次免費搭乘貓纜，陪同家長則須另行購票。

台北小巨蛋部分，則推出「童享滑冰樂」活動，4月1日至5日止，未滿12歲兒童可享冰上樂園當日免費滑冰，租借冰鞋護具另計，且每日前10名購買滑冰套票，再加贈冰上樂園專屬紀念小禮品。