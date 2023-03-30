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蔣萬安新規！「疏散門只出不進」一宣布就移車　北市推LINE提早預警

▲▼台北市水利處推出「戀戀水綠 臺北水利」LINE官方帳號，提供水情資訊查找服務。（圖／台北市工務局提供）

▲台北市水利處推出「戀戀水綠 臺北水利」LINE官方帳號，提供水情資訊查找服務。（圖／台北市工務局提供）

記者袁茵／台北報導

台北市2022年10月16日因尼莎颱風環流造成強降雨，上百台停在堤外的車輛慘泡水，水門關閉作業受到質疑，使時任台北市長柯文哲要求部分局處檢討通知系統。水利處30日推出「水情資訊查找服務」，民眾透過手機就可獲得各項水情，且台北市長蔣萬安近期研議，未來宣布疏散門「只出不進」時會要求在一定時間內移車，不會再等到關水門時才通知。

台北市工務局30日中午召開記者會，由水利處公布LINE官方帳號「戀戀水綠 臺北水利」推出「水情資訊查找服務」，每年5月至11月防汛期間主頁面為「水情資訊查找服務」，提供查詢雨量、河川水位、雨水下水道水位、抽水站狀態、淹水點查詢等功能；11月至4月的非防汛期間，則提供一般生活資訊，例如氣象資訊、北市河濱活動等。

▲▼台北市水利處推出「戀戀水綠 臺北水利」LINE官方帳號，提供水情資訊查找服務。（圖／台北市工務局提供）

水利處指出，「戀戀水綠 臺北水利」已正式開放訂閱功能，點選「警報器訂閱」，將取得目前位置，同時提供行政里清單，可依照自己的需求來訂閱，以達到水情在地化的目標；訂閱後除了可簡易獲得在地水情外，當目標區域出現水情警戒時，系統將主動推播警報資訊，也會告知相關應變措施。

水利處說，氣候越來越極端，能夠應變的時間也相對縮短，希望透過這項服務，讓市民朋友能提高警覺，在第一時間就自主防災，水患發生時，就可以把自己的家園保護好，最大程度地降低損失和危害。

▲▼台北市工務局水利處「防災不求神 有line有保庇」記者會。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市工務局水利處「防災不求神 有line有保庇」記者會。（圖／記者袁茵攝）

面對該官方LINE帳號可提早提供預警系統，包括關閉疏散門等第一手資訊，台北市水利處長陳郭正表示，今年開始「只出不進」代表意義非常重大，意思就是要民眾開始移車、離開堤外，而且蔣萬安已開始要推動「只出不進」後，一定時間內要開始拖吊車輛，否則就得罰錢，而不再像過去告知關閉疏散門當下才告知幾小時後要拖吊車輛。

黃一平說明，這個機制必須透過府級演練，北市府4月18日有一個防汛演練，各機關都會參與，並且在議題上做宣導與演練。

▼台北市水利處推出「戀戀水綠 臺北水利」LINE官方帳號，可掃描QRcode直接使用。（圖／台北市工務局提供）

▲▼台北市水利處推出「戀戀水綠 臺北水利」LINE官方帳號，提供水情資訊查找服務。（圖／台北市工務局提供）

▲▼台北市水利處推出「戀戀水綠 臺北水利」LINE官方帳號，提供水情資訊查找服務。（圖／台北市工務局提供）

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