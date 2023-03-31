柯文哲質疑Youbike免費預算增加一倍　北市府秀數據打臉





▲蔣萬安出席「Let`s 購台北 消費歡樂送」記者會 。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

對於台北市長蔣萬安喊出恢復「YouBike前30分鐘免費」，規畫明年1月政策上路，台北市前市長柯文哲質疑，「錢從哪裡來」，為討好選民大撒幣、走回頭路。對此，蔣萬安今（31）日再回應，達到節能減碳是目標，大家擔心的借不到、無停車處可還，未來會透過數據分析做更好的配置，不能因噎廢食。

蔣萬安今針對柯文哲認為恢復YouBike前30分鐘免費是大撒幣，他表示，最終的目標是希望低碳永續，前30分鐘免費是鼓勵大家多騎乘YouBike，「達到節能減碳是目標」。

蔣萬安再說，有些民眾可能會擔心無車可借、沒有停車處可以還，但是碰到問題就是去克服，不能因噎廢食，透過數據分析可以有更好的配置，有些地方沒有車可以借、有些站點車很多，未來希望可以有更好的調配。

市政府副發言人徐政璿也表示，為了改善台北市的大環境，蔣上任後，積極盤點市政資源做最有效的運用。北市的稅收除了以支應市政推動為優先，也秉持財政紀律適度還債，沒有大撒幣的問題。

有關未來Youbike前30分鐘免費的計畫，徐政璿認為，交通局已規劃於112年上半年小規模增加1780輛車，減緩無車可借的問題，交通局也與資訊局合作，透過大數據的分析，進一步優化調度量能。明年1月政策上路後，除鼓勵既有族群增加使用次數外，將再吸引如購物、休閒、運動等族群，擴大綠色運輸使用率，預計每年新增受惠人次超過2700萬人次。

徐政璿再說，事實上，現行公車捷運雙向轉乘YouBike及持定期票者，已享前30分鐘免費，並佔總租借旅次5成，每年補貼預算推估僅由2.23億元增加1.34億至3.7億，非外界質疑的5億。在社會效益部分，估算每年約可減少7000噸碳排量，約18座大安森林公園的碳排放吸收量，可有效減少碳排與空汙，有利於北市朝向低碳城市邁進。

