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桃園啟動抗旱應變措施　張善政籲市民企業共同節約用水

▲桃園市長張善政今天上午主持市政會議時指出，針對今年入春以來沒有明顯降雨，石門水庫蓄水量僅剩60%，籲請市民與各企業一起節約用水。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長張善政今天上午主持市政會議時指出，針對今年入春以來沒有明顯降雨，石門水庫蓄水量僅剩60%，籲請市民與各企業一起節約用水。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

有鑑於今年入春至今降雨不如預期，石門水庫目前蓄水量僅剩約60.8%，桃園市長張善政今（15）日上午主持市政會議時指出，目前石門水庫蓄水率持續降低，已責成市府各局處持續監測水情、盤點水塔、戰備水井等，提早因應可能面臨的旱象，並呼籲市民與各企業界一起共同節約用水。

張善政表示，近期台灣中南部水情持續吃緊，石門水庫目前蓄水率約60%，但近期仍未有明顯降雨，蓄水率持續降低中，中央氣象局氣象報告指出下週3月22日起會有鋒面報到，但在全球氣候異常現象下，屆時鋒面能帶來多少雨量，尚是未定之數，已責成市府經發局持續水情監測，並與自來水公司保持密切協調，各行政區也必須盤點抗旱物資如水塔等儲水設備，以備不時之需。

張善政還說，在水車整備方面，消防局應確認相關水車妥善狀況，副市長王明鉅副將協調自來水公司預先備妥水車因應；水務局亦須盤點市內戰備水井可用數量、抽水馬達等設備妥善率，由環保局確實掌握相關用水之水質監測，以確保隨時可調度使用。

張善政強調，市府相關局處將檢討抗旱時期停水、缺水等因應措施，最後呼籲市民朋友與企業「有水當思無水之苦」，平時即應落實節約用水，共同為抗旱進行充分準備。

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