偷路邊機車爽騎3小時落網　移送途中「瘋狂襲警」惡男慘了

▲桃園市鍾姓男子去年8月間在中壢區竊取機車，隨後被員警攔查到案，中南卻趁員警押送途中徒手攻擊員警成傷。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市鍾姓男子去年8月間因無代步工具，在中壢區中山東路竊取1輛機車逃逸，3小時後被中壢警方攔查到案，員警以巡邏車押解途中，鍾男卻徒手攻擊員警，造成警員多處擦挫傷；桃園地檢署根據員警密錄器畫面截圖、醫院驗傷診斷書等證據佐證，由於鍾男有多項前科紀錄，5年再犯為累犯，偵結依竊盜、傷害罪嫌提起公訴，並建請院方從重量處。

檢警調查，62歲的鍾姓男子去年8月25日下午4時許，在中壢區中山東路發現路旁機車鎖匙未拔除，趁四下無人竊車代步，在中壢市區爽騎3小時後被巡邏員警查出是失竊贓車，員警攔查鍾男到案代會派出所製作筆錄，晚間移送桃園地檢署途中，鍾男在巡邏車上卻失控徒手攻擊吳姓員警，導致右前臂、右手手指、左側頸部、左上背部、左臉等處擦挫傷，還扯下其眼鏡摔壞，但仍遭員警以優勢警力制伏。

桃園地檢署調查時，鍾男坦承犯行不諱，證人則指證歷歷，警方提供密錄器畫面截圖照片、醫院驗傷診斷證明等證據佐證，足證鍾男犯行明確，檢察官認為，鍾男甫於2019年因毒品案遭法院判刑確定，5年內再犯屬於累犯，偵結依竊盜、傷害等罪嫌提起公訴，並建請法院從重量處。