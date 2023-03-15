兒子要去柬埔寨打工！老父急call航警　桃機報到櫃台勸阻成功

▲桃園市謝姓男子昨天前往桃園機場欲出境至柬埔寨打工，父親勸說無效急得向航警局報案請求協助。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

警政署航空警察局昨（14）日接獲謝姓民眾報案指稱，其兒子要前往柬埔寨打工賺錢，他擔心被騙勸說無效，希望航警局協助勸阻。航警局果然在桃園國際機場出境報到櫃台攔獲謝姓男子，經航警局人員勸說並提供真實詐騙個案，謝男才打消出境，謝男家屬則感謝警方提供及時協助，讓詐騙悲劇沒再發生。

航警局指出，昨天接獲謝姓民眾報案，指稱其兒子突然向家人說要到柬埔寨打工賺錢，由於去年傳出多起柬埔寨詐騙案，多名台籍人士赴柬埔寨後被控制行動後下場悲慘，謝姓民眾擔心兒子被詐騙，但苦勸兒子仍執意前往，因此希望警方協助攔阻。

▲謝姓男子昨天前往桃園機場欲出境至柬埔寨打工，航警局及時攔阻勸說。（圖／記者沈繼昌翻攝）

航警局接獲報案後，立即調閱謝姓男子訂位紀錄，掌握搭乘航班並事先與航空公司聯繫，謝姓男子前往桃機臨櫃報到時成功攔阻，經警方人員勸說並提供包括真實遭詐騙個案，謝男頓時打消出境念圖，並由航警陪同至家屬前來領回。



航警局呼籲，柬埔寨打工詐騙事件在政府各部門與警方持續掃蕩宣導下，近期被害案逐漸減少，但仍不排除少數民眾資訊不足或受網路影響被詐騙出國求職，為防範民眾被詐騙，航警局除利用各種勤務機會宣導外，並於機場出境大廳設置宣導立牌與播放短片，以期有效提醒民眾提高警覺。此外，國人透過網路出境求職時，應多方查證並留意詐騙話術與不合理薪資待遇，以免遭受暴力、限制自由或人口販運等不法惹禍上身。