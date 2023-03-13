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救國團優秀青年代表拜會　張善政透露：那年曾獲青年獎章

▲救國團優秀青年代表拜會桃園市長張善政。

▲救國團優秀青年代表拜會桃園市長張善政。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

329青年節前夕，救國團主任暨112年青年節輔導委員會召集人葛永光，13日率領籌備委員會執行委員、團隊與112年桃園市獲選社會優秀青年代表，拜訪桃園市長張善政。葛永光表示，今年救國團拜會地方政府的首站選擇桃園市，而救國團主辦青年節慶祝活動並選拔優秀青年，約有60年，尤其過去有許多青年獎章得主，對國家社會亦有重大貢獻。

▲救國團優秀青年代表拜會桃園市長張善政。

市長張善政表示，今年桃園市共有54人獲選為社會優秀青年代表，分別來自公務界、餐飲業、教育界與醫療等領域，皆相當值得肯定。張市長並與青年代表一起座談，希望增加市府與青年朋友的互動與交流，並期盼有更多青年選擇桃園作為未來就業創業、成家立業的城市。

張善政提及，自己在就學階段，曾參與救國團舉辦的寒暑假活動，也曾獲得青年節活動所頒發的青年獎章，與救國團可謂結緣已久，也可看出救國團長年對於青年獎勵的功勞，救國團與市府未來如果有相關的合作工作，市府也將會全力協助。

表示，今年救國團拜會地方政府的首站選擇桃園市，而救國團主辦青年節慶祝活動並選拔優秀青年，約有近60年的歷史，透過鼓勵、獎勵優秀青年，著眼於青年的未來及國家的希望，深具重要意義，尤其過去有許多青年獎章得主，目前在各行各業表現都相當優秀，對國家社會亦有重大貢獻。

112年青年節籌備委員會執行委員會總召集人徐浚瑋表示，近年來桃園市政府致力推動青年政策，讓桃園有利於青年居住、創業及生活，而桃園不斷成長的青年人口，也代表桃園擁有青年創新、創意及創造力。

這場於市府舉行的「乘風破浪、青年好YOUNG」活動-「與市長有約」座談會，包括市府青年局長侯佳齡、救國團主任暨112年青年節輔導委員會召集人葛永光、青年節籌備委員會執行委員會總召集人徐浚瑋、救國團桃園市團委會副主任委員張建隆、桃園市青年節籌備委員會主席陳毅、112年桃園市獲選社會優秀青年代表及青籌會成員等均一同出席活動。

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