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2023國際自由車環台賽-桃園站今開幕　繞行10區約124.71公里

▲2023國際自由車環台賽-桃園市站3/13開幕

▲2023國際自由車環台賽-桃園市站開幕。（圖／體育局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府連續13年與中華民國自由車協會共同辦理的「2023國際自由車環台賽-桃園市站」，13日於市府前廣場出發，由張善政市長率隊領騎為賽事揭幕；競賽起終點及競賽沿線分別由周邊區公所里民及學校學生籌組加油團，以各種具創意的方式一同為選手加油打氣，展現桃園市民的熱情與活力。

此外，賽事在終點站-復興區仁愛停車場，設有大型螢幕全程直播賽況，歡迎民眾踴躍上山參與年度盛事。市府體育局表示，2023國際自由車環台賽列為國際自由車總會(UCI)2.1級頂尖賽事，共分5站，全程669.56公里，來自全球31個國家、22支隊伍，共計184位菁英選手齊聚臺灣競輪。

▲2023國際自由車環台賽-桃園市站3/13開幕

其中桃園市站起點規劃於桃園市政府，競賽路線規劃繞行桃園市10個行政區，途經展演中心、竹圍漁港、許厝港濕地、觀音草漯沙丘、白沙岬燈塔、永安漁港、臺灣最高土石壩-石門水庫及泰雅原鄉-復興區角板山等特色景緻，透過賽事將桃園之美行銷國際。

▲2023國際自由車環台賽-桃園市站3/13開幕

桃園市站全長約124.71公里(包含熱身路段)，為複合型賽道，兼具公路競速及登山爬坡，為環台賽最經典且關鍵之競賽路線，車隊自桃園市政府出發後，途經台4線、台61快速道路往南，在通過大潭國小(50.4公里)的衝刺點後，接著自台66線，於快速道路的路線長達60公里，考驗各車隊高速巡航的本領，終點前30公里，一連設置了三處登山點，分別在「台3線52.5公里」、「壩頂/嵩台」和終點「角板山公園」，本站可說是衝刺型及爬坡型選手積極進攻、捍衛綠衫(衝刺王)及圓點衫(登山王)積分的重要之役，為環台賽經典五站最具可看性的一站。

▲2023國際自由車環台賽-桃園市站3/13開幕

「2023國際自由車環台賽」在中央單位、各站地方政府及中華民國自由車協會通力合作之下，賽事於3月12日至16日依序於臺北市站、桃園市站、浪漫台3線站、南投縣站及高雄市站等五站舉行。為使賽事朝UCI 2.HC級標準持續邁進，桃園非常重視及支持本項賽事，從路線研商、跨局處協調、路況會勘、交管預演等均用心籌辦，此外，為利賽事順利，桃園投入警察、義交、義警等約1,100人，於競賽沿線實施全線階段性交通管制，每個路口管制時間為5至20分鐘不等，以維護賽道安全及提升賽事品質。

本賽事中華隊由老將馮俊凱、盧紹軒帶領年輕小將杜志濠、劉恩杰及張誌盛等人出賽，象徵國家隊生力軍輩出，期待選手們發揮中華隊主場優勢，將冠軍留在臺灣。今年除了總成績冠軍(黃衫)、登山王(圓點衫)、衝刺王(綠衫)、亞洲總成績冠軍(藍衫)外，保留自去年增設的「敢鬥賞(白衫)」，獎勵單站最具競賽挑戰及勇氣表現的選手，期待選手們積極爭取。

環台賽將在Youtube網路及年代頻道全程實況直播，讓環台賽每日精彩賽事及各站美景得以零秒差傳送予全台各地的廣大車迷，另收視涵蓋60幾個國家的歐洲體育台(Eurosport)，也將以20種語言播出，讓全世界一起為環台賽加油，並將台灣之美行銷全球。

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