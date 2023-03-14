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非洲鼓女師遭「大外割」案　員警判刑未上訴已停職

▲桃園市警局中壢警分局葉姓員警去年4月盤查女師詹慧玲，雙方口角後詹女被葉大外割制服送辦；桃園地院審理判處葉有罪，因葉員放棄上訴，停職令已生效。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲桃園市警局中壢警分局葉姓員警去年4月盤查女師詹慧玲(左)，雙方口角後詹女被葉大外割制伏送辦；桃園地院審理判處葉有罪，因葉員放棄上訴，停職令已生效。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

非洲鼓女師詹慧玲去年4月間在中壢後火車站徒步上課途中，被中壢警分局葉姓員警盤查，雙方發生口角，葉員以大外割將詹女制伏上銬後帶回派出所訊問，雙方事後互提告訴，桃園地院於今年1月31日判決葉員犯公務員假借職務上之機會強制罪、公務員假借職務上之機會剝奪他人自由罪，分別判處4月與6月有期徒刑；由於葉員與詹女均未提出上訴，中壢警分局14日指出，市府已核定葉員停職生效，將依規定向桃園地檢署易服勞役，未來期滿有機會申請復職。

女師詹慧玲對於桃園地院判決指出，台灣是法治社會，不管身分為何，犯錯都應該依法行事，警察臨檢未依SOP執行工作，法官裁定葉員有罪，感謝法官裁決，她認為對葉員依相關規定停職剝奪警察工作也是正確的。至於當初未提賠償部分，將於今年4月間提出國賠申請。

這起案件發生於去年4月間，擔任非洲鼓老師的詹慧玲，在中壢後火車站要上課途中被葉姓員警盤查，2人發生口角，詹女被葉員大外割制伏，事後還上手銬帶回派出所偵訊，事後雙方互提告訴，桃園地檢署偵辦後以雙方均不起訴處分結案，但詹女不服聲請再議，全案由台灣高檢署發回續行偵查，葉員遭檢方依妨害自由罪嫌提起公訴。

▲桃園市警局中壢警分局針對葉姓員警去年4月盤查女師詹慧玲案指出，葉員已辦理停職，警方也尊重司法裁判結果。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲桃園市警局中壢警分局針對葉姓員警去年4月盤查女師詹慧玲案指出，葉員已辦理停職，警方也尊重司法裁判結果。（資料照／記者沈繼昌攝）

桃園地院今年1月31日判決出爐，葉員犯公務員假借職務上之機會強制罪，處有期徒刑4月，得易科罰金。又犯公務員假借職務上之機會剝奪他人自由罪，處有期徒刑6月，由於葉、詹2人均未提出上訴，因此判刑確定。

桃園市府依警察人員人事條例規定核定葉員停職生效，並已於3月11日停職，葉員昨（13）日向中壢警分局辦理停職手續。據了解，葉員將依規定向桃園地檢署聲請易服勞役，未來期滿可望依規定申請復職。對此，中壢警分局強調，警方尊重司法判決結果，後續會加強員警教育與精進員警依法執法技巧，並兼顧行政執法及保障人權。

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