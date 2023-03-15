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張善政上任百日談「運動中心掉天花板」：前市府內控失能監工不實

記者黃翊婷／綜合報導

各縣市新市府團隊上任將滿百日，桃園市長張善政在六都市長網路好感度調查當中，獲得第一名。針對外界十分關心的八德運動中心天花板坍塌等事件，張善政表示，桃園許多工程缺失都是來自前市府的內控失能，平時不到10天就辦1場活動，監工卻不確實。

▲桃園市長張善政今天在市政會議上強調，考量雙北市對於缺蛋造成食材成本上升，擬調漲營養午餐費用，但桃市府已推動全市國中小營養午餐免費政策，籲請教育局持續關注。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲張善政。（圖／記者沈繼昌翻攝）

2022年九合一大選落幕後，至今各縣市新市府團隊上任將屆滿百日。大數據公司《KEYPO大數據系統》日前公布六都市長網路好感度，桃園市長張善政以1.44的數據奪下冠軍，第2至6名依序為高雄市長陳其邁（1.14）、台南市長黃偉哲（0.67）、台中市長盧秀燕（0.67）、新北市長侯友宜（0.32）、台北市長蔣萬安（0.22）。

根據《聯合新聞網》報導，針對北景雲計畫缺失，張善政首次透露，該計畫被通報列管達226項，許多工程缺失都是來自前市府內控失能，前市府團隊愛辦活動、監工不確實，光是開工典禮8年內就舉辦306場，相當於不到10天就辦1場，導致基層人力不足以應付各種工程；不過，對於張善政的說法，前市長鄭文燦目前尚未做出回應。

▲▼桃園市八德國民運動中心5樓羽球場天花板地震後大面積掉落。（圖／翻攝自Facebook／賴香伶）

▲八德運動中心5樓羽球場天花板被地震震塌。（圖／翻攝自Facebook／賴香伶）

回顧北景雲計畫缺失爭議，2022年9月18日台東發生規模6.8強震，當時桃園市最大震度為3級，八德運動中心天花板卻被震到坍塌，遭外界質疑是豆腐渣工程。資深媒體人黃揚明當時爆料，桃園市政府宣稱總共耗資12.1億的「北景雲計畫」中，不只八德運動中心出包，大湳消防分隊在2022年8月也提報缺失高達上百項未改善。

如今，監察院發函要求桃園市政府說明，接受詢問的對象卻是現任市長張善政團隊，再次引起外界討論。黃揚明表示，監察院將在3月24日（下周五）約詢市府官員，點名現任市長張善政（或指派他人）率領相關主管及承辦人員到監院接受詢問，「溫馨，選前動都不動，選後約詢新市府團隊，前市府完成的責任呢？」

國民黨桃園市議員詹江村也認為，這是在鄭文燦執政時期出包的工程，監察院卻找張善政說明，實在令人想不通。國民黨桃園市議員凌濤則說，包含八德運動中心在內的北景雲計畫，從招標、得標、決標、驗收、監造都是鄭文燦團隊一手主導，鄭文燦必須負起全責，盡速向監察院主動說明。

 

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