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六都市長最新好感度出爐！陳其邁奪第二名　冠軍是他

▲高雄市長陳其邁出席「高雄捷運凹子底站旁商業區開發案-百貨商場租賃案」簽約儀式。（圖／記者許宥孺攝）

▲陳其邁在六都市長網路好感度排名第二名。（資料照／記者許宥孺攝）

記者柯振中／綜合報導

六都市長上任超過2個月，大數據公司《KEYPO大數據系統》也為此分析了6位市長的網路好感度，其中奪下冠軍的，是新任的桃園市長張善政，高雄市長陳其邁以1.14的支持度位居第二，台北市長蔣萬安則以0.22的滿意度位居最末。對此，臉書粉專「政客爽」也分享了這項數據，直言張善政的努力「慢慢被很多人發現」。

政客爽在臉書粉專上分享了大數據公司《KEYPO大數據系統》所分析的六都市長網路好感度數據，統計區間為2023年2月20日至2023年3月6日，而在統計的結果當中，桃園市長張善政以1.44的數據，拿下了冠軍。

至於第二名至第六名，則分別是高雄市長陳其邁（1.14）、台南市長黃偉哲（0.67）、台中市長盧秀燕（0.67）、新北市長侯友宜（0.32）、台北市長蔣萬安（0.22）。

▼張善政拿下了六都市長網路好感度第一名。（圖／翻攝臉書／政客爽）

▲▼六都市長網路好感度排名出爐。（圖／翻攝臉書／政客爽）

「政客爽」分析，之所以會出現這些數據，是因為張善政與以往「花大錢搞宣傳」的方式不同，上任2個月就默默完成多項政見、剷除過去的酬庸文化，努力施政慢慢被許多人看見。

「政客爽」也列出張善政目前達成的政績，包含代理教師全年聘期、免費營養午餐、助學金、癌症免費篩檢等多項政見，還砍掉了桃園機捷3名副總、剷除了政治酬庸文化，因為努力做事，所以才收到如此高的評價。

 

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