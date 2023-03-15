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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

張善政控前市府監工不實　鄭文燦十點聲明回嗆：抹黑無法成就執政

▲行政院副院長鄭文燦出席國家資通安全研究院揭牌典禮。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院副院長鄭文燦。（圖／記者林敬旻攝）

記者詹宜庭／台北報導

針對八德運動中心天花板坍塌事件，桃園市長張善政日前指控，桃園許多工程缺失都是來自前市府的內控失能，平時不到10天就辦1場活動，監工卻不確實，更喊話行政院副院長鄭文燦主動赴監察院說明。對此，鄭文燦15日發布十點聲明，強調願意配合監察院調查約詢，但他也認為，此議題無需約詢張善政市長，因為所有的書面文件都已經完備。

根據《聯合新聞網》報導，針對北景雲計畫缺失，張善政表示，該計畫被通報列管達226項，許多工程缺失都是來自前市府內控失能，前市府團隊愛辦活動、監工不確實，光是開工典禮8年內就舉辦306場，相當於不到10天就辦1場，導致基層人力不足以應付各種工程。

對此，鄭文燦今日發出10點聲明如下：

一、監察院對於各機關的調查，都是發函給現任市長與市府，如同我擔任桃園市長八年，涉及舊縣府的調查案，也是由市政府負責說明，這是監察院的調查制度，不代表責任由下一個首長負責。

二、針對八德國民運動中心天花板掉落事件的調查案，我願意配合監察院調查約詢，從招標、施工到驗收過程，一切攤在陽光下。我也認為，這個議題，無需約詢張善政市長，因為所有的書面文件都已經完備。

三、本案發生公安意外，在第一時間，我已經公開致歉，並組成調查小組，由專業技師負責鑑定，確認負責廠商瑞助營造涉及工程缺失，造成地震時羽球館天花板掉落，瑞助營造也發表聲明致歉並表示願意負起相關責任。而經過專業鑑定結果，八德國民運動中心結構安全沒有問題，事件後不久八德國民運動中心也恢復使用。

四、本案八德國民運動中心於2021年9月21日開始試營運，2022年9月18日羽球館天花板因地震而掉落，該中心使用已經近一年。

五、我任內推動國防部廢棄的北景雲營區活化為公共設施，活動總經費12億元，一共設置有七項設施，包括八德國民運動中心、大湳消防分隊、圖書館、市民活動中心、日照中心、公托中心及停車場，八德國民運動中心為其中一項設施。

六、北景雲園區啟用後，市府主動要求各使用單位提報缺失清單，要求原廠商保固修復，這是公共工程必要的程序，大湳消防分隊及其他設施使用後，也會有同樣的作法，而各種缺失也要求原廠商陸續完成改善。這些缺失資料都會作為未來評選廠商的參考。

七、桃園市政府八年內公共工程獲得國內外重要工程獎項，如金質獎、金安獎、國家卓越建設獎及全球卓越建設獎等等，超過460個，相較於過去縣府時代很少獲獎，真的有很大的進步，這可以說是全體市府團隊及工程人員的努力，不應該任意抹煞團隊的努力。工安第一，任何一個公共工程有缺失，都要檢討，也應該追究責任，但是無限上綱來做政治操作，這是政治凌駕專業的不好示範。

八、作為市長，我當然負起最終的政治責任，但是，第一線負責工程的公務員，都不應該被否定，工程數量雖多，這是團隊打拚完成市民的期待。我很清楚桃園市升格以後的公共工程，讓市民有認同感與幸福感，大幅提升，公務員也有成就感，這也是我在八年期間滿意度民調高、得到非常多首長獎項的原因。

不過，若因為首長輪替，新的首長就立刻否定市府團隊共同打拚的成果，這是完全錯誤，也不公平的。未來幾年內，我開工的重大工程也會陸續完工，這是前後首長都要共同承擔的市政工作，無法一刀兩切。抹黑無法取代執政，也無法成就執政。

九、在我擔任市長後，推動公共建築，市長不落款，這也是地方政府很少這樣做的。我認為，市民對於市長實際的努力，都會有所評價，首長不落款，這是我在桃園市長八年的執政原則。

十、無論如何，我擔任八年市長，帶領桃園走過成長蛻變的八年，我只有感激感謝。未來，我也會給桃園祝福、協助與支持，因為這是我感情所在的故鄉，是一個我付出不眠不休八年的幸福城市。

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