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新北科技執法查獲廢水排放　改善瑞樹坑溪河川污染

▲新北科技執法查獲污水排放 改善瑞樹坑溪河川污染。（圖／新北市農業局提供）

▲新北科技執法查獲廢水排放，改善瑞樹坑溪河川污染。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為改善林口區瑞樹坑溪流域的污染情況，新北市政府河川流域治理平台指示下，由農業局主導於今年2月14日跨局處合作，於清晨6點出發至該流域排查是否有違規排放廢水情事，最終查緝到1家畜牧場不符規定，持續排放污水，隨即通知環保局至現場進行檢驗，抓出害群之馬，還給在地居民清澈的河川、清新的空氣。

北部地區為黑毛豬的主要養殖區，在瑞樹坑溪長達5公里的流域內，就有高達12家的養豬畜牧場，伴隨而來的是溪流嚴重優養化，刺鼻的氣味影響到在地居民的生活品質，河川生態也不復見。

▲新北科技執法查獲污水排放 改善瑞樹坑溪河川污染。（圖／新北市農業局提供）

▲農業局聘請專家學者組成顧問團隊定期檢視污水處理設備。

農業局簡任技正洪勝雄指出，為使畜牧業者能永續經營並兼顧河川生態，2022年整合在地所有畜牧場，組建河川自主巡守隊進行規勸及污水處理的技術分享，並聘請專家學者組成顧問團隊定期檢視污水處理設備，並為各家畜牧場提供諮詢，期盼在畜牧場的自主管理及專家學者的專業輔導下，能有效降低瑞樹坑溪河川的負擔。

洪勝雄表示，長期追蹤各場畜牧場的污染情況，配合林口區大南灣水環境巡守隊1年來持續的聯合追查，於2021年1月起增加污染河段的實地會勘頻率，鎖定養豬畜牧場，並配合無人機進行錄影搜尋，於2月14日拂曉出擊，越過河岸密林，終在河岸邊陡峭隱密邊坡，發現正有未經處理過之豬糞尿廢水由暗管排放，立即通知環保局迅速到場完成蒐證及稽查。依據水污染防治法規定，除將處以重罰外，情節重大者得令停工。

▲新北科技執法查獲污水排放 改善瑞樹坑溪河川污染。（圖／新北市農業局提供）

▲農業局拂曉出擊，越過河岸密林，終在河岸邊陡峭隱密邊坡。

新北市府農業局表示，在河川平台長期列管追蹤瑞樹坑溪各河段的污染情況，並與專家學者及在地畜牧場方溝通，我們逐步瞭解在地生態的畜牧永續經營之法，並透過新北市政府、在地河川巡守隊的努力及本次的成功查緝，盼能遏止違規排放污水的事件再次發生，回復綠意盎然、生氣蓬勃的河川生態。

▲新北科技執法查獲污水排放 改善瑞樹坑溪河川污染。（圖／新北市農業局提供）

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